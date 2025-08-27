Сильвестр Сталлоне, зірка фільмів "Роккі" та "Рембо", разом із дружиною Дженніфер Флавін живе у розкішному будинку в Палм-Біч. Цей дім поєднує голлівудський шик із затишком і сімейною атмосферою.

Подружжя знайшло цей дім після тривалих пошуків – більшість новобудов після пандемії здавалася їм холодними й надто пафосними, немов лобі в готелі. А тут, кажуть, одразу відчули тепло і затишок, тому без вагань купили його, передає 24 Канал із посиланням на Realtor.com.

Який всередині будинок Сталлоне?

Будинок просторий, світлий, з вікнами від підлоги до стелі та видом на Атлантичний океан. Але головне – він створений для життя, а не для хвальби. Подружжя має трьох доньок, трьох собак і кота, тож інтер'єр зроблено максимально зручним і міцним, щоб не хвилюватися через розлиту каву чи подряпини на меблях.

У будинку багато мистецтва – справжня галерея просто в коридорі. Сталлоне збирав твори відомих художників і розмістив їх по всьому дому. В одному з приміщень – домашній кінотеатр, де висять картини художника Лероя Неймана, якого Сталлоне запросив до зйомок у "Роккі" в обмін на його роботи.

Який на вигляд будинок Сильвестра Сталлоне / Фото Douglas Friedman for VERANDA

Тут також є спортзал, простора кухня, спальня з видом на океан і розкішна ванна кімната.

Родзинка маєтку – власний пляж, єдиний у Палм-Біч. Біля басейну облаштована зона для відпочинку з друзями або тихих вечорів із келихом вина. Усі кімнати плавно перетікають одна в одну, створюючи атмосферу відкритості, світла та спокою.

Сталлоне й Флавін кажуть, що цей дім став справжнім притулком для них і їхньої родини. Це місце, де можна відпочити, надихнутися й просто жити – без зайвої помпезності, але з відчуттям справжнього щастя.