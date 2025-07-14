Більше одного будинку у власності: чи законно це і які податки треба сплачувати

В Україні не встановлений ліміт будинків, якими можуть володіти громадяни. Втім відповідно до кількості нерухомості особа повинна сплачувати податок, а також надати відповідні документи, якщо цим зацікавиться податкова.

З чим можуть стикнутися власники декількох будинків і скільки доведеться сплачувати податків за нерухомість, передає 24 Канал з посиланням на Новини.Live.

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З чим можуть стикнутися власники будинків, яких більше, аніж один?

Відповідно до українського законодавства, українці можуть володіти більш, ніж одним будинком. Крім того, не встановлений ліміт щодо цієї кількості.

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Єдине умова власності необмеженої кількості будинків – кожне житло повинно бути офіційно зареєстроване й за кожне з них повинні бути сплачені податки та збори.

Варто пам'ятати, що власники кількох будинків можуть стикнутися з такими ризиками:

Податкове навантаження

Для тих, хто має у власності понад 1 житловий будинок, сплачують підвищену ставку податку на нерухомість.

Облік житла для субсидій

Людину можуть позбавити субсидії та пільг, якщо у власності кілька об'єктів нерухомості.

Підозри з боку податкової

Тими особами, що купляють багато будинків за короткий час, може зацікавитися податкова. Йдеться про перевірку джерел доходів.

Які податки треба сплачувати за нерухомість?

Фізичні особи платять податок на нерухомість у таких випадках:

житлова площа будинку перевищує 120 квадратних метрів – для одного об'єкта,

загальна кількість об'єктів перевищує один, навіть якщо кожен менший за 120 квадратних метрів.

За кожен квадратний метр понад норму доведеться платити ставку до 1,5% від мінімальної зарплати. Також, зберігається "податок на розкіш", де за площу будинку у понад 500 квадратних метрів потрібно платити додаткові 25 тисяч гривень щороку.