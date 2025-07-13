Питання площі садового будинку стало актуальним через зміни в містобудівному законодавстві. 24 Канал, посилаючись на "Новини.LIVE", розповідає про нюанси, які варто враховувати під час зведення садового будинку, щоб не отримати штраф чи навіть припис про знесення.

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Садовий будинок: яка площа дозволена

Садовий будинок – це невелика будівля, розташована на садовій або городній ділянці та призначена в основному для сезонного використання. На відміну від дачного будинку, садовий, за будівельними нормами, не призначений для постійного проживання.

Згідно з чинним законодавством, у 2025 році максимальна площа садового будинку становить 300 метрів квадратних. Цей показник залишився незмінним, проте увага держави до контролю за забудовою – зросла.

Для будівництва садового будинку в межах 300 квадратів дозвіл не потрібен. Слід лише повідомити Державну інспекцію архітектури та містобудування. Це спрощена процедура, що не вимагає проєкту чи експертизи. Єдине, що важливо дотримуватися характеристик забудови.

Довідка. Окрім площі, важливо дотримуватися відстані до меж ділянки (не менш ніж 1 метр), висоти будинку (до 2 поверхів), а також щільності забудови (не більш ніж 20% площі ділянки).

Якщо площа перевищить 300 квадратів, то це буде об’єкт класу СС2. Будівництво такого житла вже потребуватиме повного пакета дозвільних документів, включно з технічним паспортом та введенням в експлуатацію.

Чи можна переоблаштувати садовий будинок на житловий

Усе частіше українці роблять із садових будинків дачі або навіть повноцінні житлові будинки. Та для початку слід зареєструвати місце проживання та перевести цільове призначення землі: з "для садівництва" на "під індивідуальне житлове будівництво".

Процес може бути довгим, серед головних етапів: подання заяви до місцевої ради, отримання дозволу на зміну цільового призначення, розробка технічної документації та внесення змін у кадастровий реєстр.