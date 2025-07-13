Вопрос площади садового дома стал актуальным из-за изменений в градостроительном законодательстве. 24 Канал, ссылаясь на "Новости.LIVE", рассказывает о нюансах, которые следует учитывать при возведении садового дома, чтобы не получить штраф или даже предписание о сносе.

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Садовый дом: какая площадь разрешена и нужно ли разрешение

Садовый дом – это небольшая постройка, расположенная на садовом или огородном участке и предназначенная в основном для сезонного использования. В отличие от дачного дома, садовый, по строительным нормам, не предназначен для постоянного проживания.

Согласно действующему законодательству, в 2025 году максимальная площадь садового дома составляет 300 метров квадратных. Этот показатель остался неизменным, однако внимание государства к контролю за застройкой – возросло.

Для строительства садового дома в пределах 300 квадратов разрешение не требуется. Следует лишь сообщить Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства. Это упрощенная процедура, не требующая проекта или экспертизы. Единственное, что важно соблюдать характеристики застройки.

Справка. Кроме площади, важно соблюдать расстояния до границ участка (не менее 1 метра), высоты дома (не более 2 этажей), а также плотности застройки (не более 20% площади участка).

Если площадь превысит 300 квадратов, то это будет объект класса СС2. Строительство такого жилья уже потребует полного пакета разрешительных документов, включая технический паспорт и ввод в эксплуатацию.

Можно ли переоборудовать садовый дом на жилой

Все чаще украинцы делают из садовых домов дачи или даже полноценные жилые дома. Но для начала следует зарегистрировать место жительства и перевести целевое назначение земли: с "для садоводства" на "под индивидуальное жилищное строительство".

Процесс может быть долгим, среди главных этапов: подача заявления в местный совет, получение разрешения на изменение целевого назначения, разработка технической документации и внесение изменений в кадастровый реестр.