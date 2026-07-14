Двокімнатна дешевша за однокімнатну: скільки коштує оренда житла у Чернігові

Чернігів залишається одним із найдешевших обласних центрів України для оренди квартир. Проте навіть тут ціни за рік зросли, а однокімнатне житло подорожчало помітно швидше за двокімнатне.

Скільки коштує оренда квартири у Чернігові

Станом на 14 липня 2026 року медіанна вартість оренди однокімнатної квартири у Чернігові становить 10 000 гривень на місяць. За даними ЛУН, за рік ціна зросла на 25%.

Порівняно з червнем вартість не змінилася – минулого місяця однокімнатне житло також здавали в середньому за 10 000 гривень. Найбільше пропозицій зосереджено в межах 10 000 – 11 000 гривень. У цьому діапазоні є 11 оголошень, що досить мало і додатково впливає на попит у місті.

Двокімнатне житло у липні коштує дешевше – медіанна ціна становить 8 000 гривень. За рік такі квартири подорожчали на 8%, однак за останній місяць оренда знизилася. У червні двокімнатну квартиру в середньому здавали за 9 000 гривень.

Найбільше двокімнатних квартир пропонують за 6 000 – 8 000 гривень. У цьому діапазоні є 19 оголошень. Трикімнатних квартир на ринку оренди Чернігова майже немає.

Як ціни на оренду у Чернігові відрізняються від інших міст

Однокімнатна квартира у Чернігові коштує дешевше, ніж у більшості західних і центральних обласних центрів. Нижчі медіанні ціни є лише у Сумах і Миколаєві – по 7 000 гривень, у Харкові – 7 500 гривень, а в Запоріжжі – 8 000 гривень.

Різниця з найдорожчими містами значна. В Ужгороді та Львові оренда однокімнатної квартири коштує 22 500 гривень, а в Києві – 19 000 гривень. Тобто в Чернігові таке житло майже вдвічі дешевше, ніж у столиці, та більш ніж удвічі дешевше, ніж у найдорожчих західних містах.

Двокімнатні квартири за 8 000 гривень також належать до найдешевших серед обласних центрів, де є достатньо пропозицій для розрахунку. Для порівняння, у Києві таке житло коштує 28 300 гривень, у Львові – 26 900 гривень, а в Ужгороді – 35 900 гривень.

Однак навіть за таких цін оренда залишається відчутною витратою для місцевих жителів. На однокімнатну квартиру у Чернігові в середньому йде близько 44% зарплати.

Нагадаємо, у червні 2026 року Чернігів був одним із двох обласних центрів, де вигідніше орендувати двокімнатну квартиру. Така сама ситуація була лише у Полтаві, але там оренда обох типів житла становила 12 000 гривень. У більшості інших міст за додаткову кімнату доводилося доплачувати від 1 000 до понад 13 000 гривень.