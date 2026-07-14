Сколько стоит аренда квартиры в Чернигове

По состоянию на 14 июля 2026 года медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Чернигове составляет 10 000 гривен в месяц. По данным ЛУН, за год цена выросла на 25%.

По сравнению с июнем стоимость не изменилась – в прошлом месяце однокомнатное жилье также сдавали в среднем за 10 000 гривен. Больше всего предложений сосредоточено в диапазоне 10 000 – 11 000 гривен. В этом диапазоне находится 11 объявлений, что довольно мало и дополнительно влияет на спрос в городе.

Двухкомнатная квартира в июле стоит дешевле – медианная цена составляет 8 000 гривен. За год такие квартиры подорожали на 8%, однако за последний месяц арендная плата снизилась. В июне двухкомнатную квартиру в среднем сдавали за 9 000 гривен.

Больше всего двухкомнатных квартир предлагают за 6 000 – 8 000 гривен. В этом диапазоне есть 19 объявлений. Трехкомнатных квартир на рынке аренды Чернигова почти нет.

Как цены на аренду в Чернигове отличаются от других городов

Однокомнатная квартира в Чернигове стоит дешевле, чем в большинстве западных и центральных областных центров. Более низкие медианные цены наблюдаются только в Сумах и Николаеве – по 7 000 гривен, в Харькове – 7 500 гривен, а в Запорожье – 8 000 гривен.

Разница с самыми дорогими городами значительная. В Ужгороде и Львове аренда однокомнатной квартиры стоит 22 500 гривен, а в Киеве – 19 000 гривен. То есть в Чернигове такое жилье почти вдвое дешевле, чем в столице, и более чем вдвое дешевле, чем в самых дорогих западных городах.

Двухкомнатные квартиры за 8 000 гривен также относятся к самым дешевым среди областных центров, где достаточно предложений для расчета. Для сравнения: в Киеве такое жилье стоит 28 300 гривен, во Львове – 26 900 гривен, а в Ужгороде – 35 900 гривен.

Однако даже при таких ценах аренда остается ощутимой статьей расходов для местных жителей. На однокомнатную квартиру в Чернигове в среднем уходит около 44% зарплаты.

Напомним, в июне 2026 года Чернигов был одним из двух областных центров, где выгоднее снимать двухкомнатную квартиру. Такая же ситуация наблюдалась только в Полтаве, но там аренда обоих типов жилья составляла 12 000 гривен. В большинстве других городов за дополнительную комнату приходилось доплачивать от 1 000 до более 13 000 гривен.