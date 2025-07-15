Будівництво у 2025 році: у скільки обійдеться зведення будинку та як заощадити на матеріалах
- У травні 2025 року попит на купівлю будинків в Україні зріс на 26%, ціни також пішли вгору.
- Ціни на будівельні матеріали значно підвищилися, зокрема цегла та піноблоки подорожчали вдвічі, що спонукало багатьох українців обирати вживані матеріали для економії.
Мати власний будинок залишається актуальною мрією для багатьох українців. Попри непросту економічну ситуацію, інтерес до заміського житла лише зростає. Однак водночас дорожчають і будівельні матеріали.
Скільки ж коштує збудувати будинок та як можна зекономити на матеріалах, 24 Канал розповідає з посиланням на "РБК-Україна".
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Що відбувається з попитом і цінами на будівництво та ремонт?
За інформацією OLX Нерухомість, у травні 2025 року кількість охочих придбати будинок в Україні збільшилася на 26% порівняно з аналогічним періодом минулого року. У середньому на одне оголошення припадало 4,7 відгуку. Водночас зросла й медіанна вартість об'єктів – до 2,7 мільйона гривень, що на 25% більше, ніж торік.
Це привело до активнішого попиту і на товари для будівництва та ремонту. Тільки на OLX у травні було розміщено понад 700 тисяч оголошень з продажу таких товарів – від будматеріалів до інженерного обладнання.
Після війни будівництво стане одним із рушіїв відновлення України. Але важливо не тільки зводити будинки, а створювати простори, де хочеться жити, насолоджуватися комфортом й творити майбутнє. Розуміючи це, РІЕЛ вже зараз проєктує не просто житлові комплекси, а місця, які відповідають цінностям майбутніх мешканців.
Якими є актуальні ціни на будматеріали та техніку?
- Цегла, бетон, піноблоки: нові – від 500 гривень, вживані – від 200 гривень.
- Пиломатеріали: нові – приблизно 1 000 гривень, вживані – від 200 гривень.
- Металопрокат, арматура: нові – 208 гривень, вживані – 400 гривень.
- Комунікаційні системи. Опалення (котли, димоходи, теплообмінники): нові – 2 500 гривень, вживані – 2 000 гривень; електрика (кабелі, сонячні панелі, щитки): нові – 450 гривень, вживані – 400 гривень; сантехніка (унітази, змішувачі, мийки): нові – 1 100 гривень, вживані – 800 гривень; вентиляція: нові – 1 000 гривень, вживані – 1 100 гривень.
- Ремонт та оздоблення. Лакофарбові матеріали: нові – 490 гривень, вживані – 382 гривні; шпалери: нові – 350 гривень, вживані – 250 гривень; фурнітура, вікна, двері: нові – 2 700 гривень, вживані – 1 300 гривень.
Найбільше за рік здорожчали цегла та піноблоки – їхня ціна подвоїлася. Загалом по більшості категорій зростання становить у середньому 50 – 200 гривень.
Ціни на ремонт в Україні підвищилися / Фото Pexels
Якими є витрати на облаштування житла?
Оформлення будинку також потребує чималих інвестицій. Вартість вживаних меблів у 2025 році виглядає так:
- дивани — 6 000 гривень (на 700 грн дорожче, ніж торік);
- шафи – 3 000 гривень;
- ліжка – 4 000 гривень;
- стільці – 1 200 гривень;
- комоди — 2000 гривень.
Загальне зростання цін на меблі становить від 15 до 20%, при цьому дивани подорожчали найбільше.
До слова, все більше українців обирають вживані будівельні матеріали та техніку, адже це дозволяє заощадити від 40 до 60% у порівнянні з покупкою нових товарів.