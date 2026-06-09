На квартиру в Празі потрібно майже 16 річних зарплат: місто очолило антирейтинг Європи

Прага очолила рейтинг міст Європи з найменш доступним житлом. Щоб купити нову квартиру в чеській столиці, людині із середнім доходом потрібно майже 16 річних зарплат.

Скільки років доведеться відкладати на квартиру в Празі?

Для купівлі нового житла площею 70 квадратних метрів жителю Праги потрібно 15,9 річної зарплати. За останній рік цей показник зріс ще на 0,4 річної зарплати, пише Сzechia-online.

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У розрахунках припускають, що людина відкладає весь свій офіційний дохід на купівлю квартири. При цьому не враховуються витрати на їжу, оренду житла, комунальні послуги та інші повсякденні потреби.

Однією з головних причин такої ситуації став розрив між зростанням цін на нерухомість і доходами населення. За останні десять років нові квартири в Празі подорожчали майже на 180%. Водночас середні зарплати за цей період зросли приблизно на 80%.

У Брно ситуація мало відрізняється. Хоча друге за величиною місто Чехії не включали до загального європейського рейтингу, для купівлі квартири площею 70 квадратних метрів там потрібно близько 13 річних зарплат. Фактично моравська столиця опинилася на одній сходинці з Братиславою.

Які міста Європи стали найменш доступними для купівлі житла?

Перше місце в рейтингу посіла Прага, де на нову квартиру потрібно 15,9 річної зарплати. До першої шістки найдорожчого житла у Європі також увійшли:

Братислава (Словаччина) – 13,9 річної зарплати;

Мюнхен (Німеччина) – 10,9 річної зарплати;

Варшава (Польща) – 9,2 річної зарплати;

Берлін (Німеччина) – 8,4 річної зарплати;

Відень (Австрія) – 8,1 річної зарплати.

Для рейтингу підрахували, скільки річних зарплат потрібно на купівлю новозбудованого житла площею 70 квадратних метрів.

Скільки років українцю доведеться збирати на квартиру в Чехії?

Станом на 2026 рік житло в Чехії коштує на 89% більше, ніж в Україні. Середня зарплата в Чехії після сплати податків становить близько 1 960 євро на місяць. Для розрахунків припустили, що українець, який працює в Чехії, відкладає половину свого доходу.

У такому разі щомісяця можна заощаджувати близько 980 євро. За рік ця сума становитиме приблизно 11 760 євро. На основі цих заощаджень підрахували, скільки часу знадобиться для купівлі житла без кредиту.

Якщо орієнтуватися на квартиру площею 50 квадратних метрів та стабільно відкладати половину середньої зарплати, терміни накопичення виглядають так: