Життя за містом стає трендом: чому кожен другий українець хоче в село
- 55% міських жителів України замислюються над переїздом у сільську місцевість, згідно з опитуванням.
- Головними умовами для переїзду є наявність роботи, доступ до медицини та освіти, а також якісна інфраструктура.
Власний будинок у селі для частини українців перестає бути мрією "на потім". Опитування показало, що понад половина мешканців міст розглядають переїзд, однак разом із бажанням з'являються і чіткі розрахунки витрат.
Скільки українців хочуть переїхати в село?
За результатами анонімного онлайн-опитування, 55% мешканців міст замислюються над переїздом у сільську місцевість, повідомляє "Мінфін".
45% опитаних не планують переїжджати з міста. Інша частина опитаних розглядає кілька варіантів:
- 28% хочуть купити земельну ділянку та побудувати власний будинок;
- 15% планують встановити модульний будинок на своїй землі;
- 12% готові придбати стару хату і відремонтувати її.
Головним аргументом на користь села респонденти називають наявність власної землі та більшого простору для життя. Також важливими є тиша, менша щільність забудови та можливість облаштувати господарство.
Водночас остаточне рішення для багатьох залежить від інфраструктури. Серед ключових умов респонденти називають:
- наявність роботи або можливість дистанційної зайнятості;
- доступ до медицини та освіти;
- якісні дороги й транспортне сполучення;
- стабільні комунікації.
Без цих факторів навіть зацікавленість у переїзді не перетворюється на конкретні дії.
Що треба знати про витрати на будинок?
Окрім вартості самої ділянки чи готового житла, українцям варто враховувати витрати на ремонт і подальше утримання будинку.
У приватному будинку сума ремонту зростає через більшу площу та додаткові елементи – фасад, покрівлю, утеплення, інженерні мережі, розповіла Ірина Луханіна у коментарі 24 Каналу.
Для будинку площею близько 120 квадратних метрів базовий ремонт може коштувати від 720 тисяч гривень, а за використання якісніших матеріалів і складніших рішень – понад 1 мільйон гривень.
Окремо слід враховувати комунальні витрати. У приватному будинку власник самостійно покриває витрати на опалення, воду, електроенергію та обслуговування території. Взимку опалення газом будинку площею близько 70 квадратних метрів може коштувати від 2 800 гривень до 5 000 гривень на місяць залежно від утеплення.