13% житлового фонду пошкоджено: скільки українців залишились без житла

Через повномасштабну війну в Україні знищено та пошкоджено значну частину житлового фонду, а мільйони людей втратили свої домівки. Масштаби руйнувань змушують державу змінювати підходи до відбудови та забезпечення житлом.

Які обсяги житла втратила Україна через війну?

За узагальненими оцінками, в Україні зруйновано або пошкоджено близько 13% житлового фонду, пише 24 Канал з посиланням на заступника міністра громад Артема Рибченка та Новини.LIVE.

Це багатоквартирні будинки та приватні оселі, які стали непридатними для проживання через обстріли й бойові дії. Загальний обсяг знищеного та пошкодженого житла оцінюють щонайменше у 60 мільйонів квадратних метрів

Дані формуються на основі технічних обстежень і заяв власників. Облік триває, оскільки частину пошкоджень фіксують після доступу до деокупованих територій або повторних перевірок будівель.

Тому ми хочемо відбудувати, щоб люди могли повернутися додому. Ми прагнемо комплексного відновлення та відбудови. Йдеться не лише про школи та будинки, але й про дитсадки, лікарні, енергетику та інші сфери нормального довоєнного життя,

– зазначив Артем Рибченко.

Скільки людей залишилися без домівок?

Унаслідок руйнування житла майже три мільйони українців втратили можливість проживати у власних квартирах або будинках. Частина з них переїхала в інші регіони, інші – тимчасово мешкають у модульному житлі або орендують помешкання.

Важливо! Це вплинуло на ситуацію на ринку оренди, особливо у великих містах і відносно безпечних регіонах. Попит на житло там залишається високим, що ускладнює пошук квартир для внутрішньо переміщених осіб.

Скільки коштів потребує відбудова житлового фонду?

Попередні розрахунки показують, що на відновлення зруйнованого житла потрібно щонайменше 86 мільярдів доларів, зазначила Олена Шуляк. Це будівництво нових будинків, відновлення пошкоджених об'єктів, а також ремонт інженерних мереж і житлової інфраструктури.

До початку повномасштабної війни в Україні щороку вводили в експлуатацію близько 10 мільйонів квадратних метрів житла. Таким чином, обсяг втрат перевищує кількарічні показники будівництва мирного часу.

Чому руйнування житла набули таких масштабів?

Основні втрати житлового фонду спричинили ракетні удари, артилерійські обстріли та тривалі бойові дії в населених пунктах. Значна частина будинків зазнала критичних пошкоджень, що не підлягає відновленню.

Руйнування зафіксовані не лише в прифронтових регіонах, а й у містах, розташованих далеко від лінії бойових дій. Це ускладнює оцінку втрат і планування відбудови.

Як ці втрати впливають на житлову політику?