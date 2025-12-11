Виселення або висока ціна: чому оренда стала тягарем для більшості переселенців
- Понад 1,8 мільйона внутрішньо переміщених осіб орендують житло, витрачаючи на це значну частину своїх доходів, що створює фінансовий тягар.
- Велика частина орендних договорів не оформлена офіційно, що підвищує ризики для переселенців, зокрема можливість раптових виселень без пояснень.
Повномасштабна війна в Україні спричинила серйозну житлову кризу, адже мільйони людей втратили свої домівки й були змушені переїхати в інші регіони. Для більшості внутрішньо переміщених осіб оренда житла стала єдиним варіантом.
Як змінився ринок оренди?
Після 2022 року ринок оренди сильно змінився, пише 24 Канал з посиланням на ЛУН.
Лише близько 16% переселенців живуть у власному житлі, тоді як серед тих, хто не змінював місце проживання, цей показник сягає приблизно 88%.
Через це десятки тисяч сімей опинилися серед орендарів, а загалом понад 1,8 мільйона ВПО орендують квартири або будинки. У великих містах переселенці формують до 71% попиту, фактично визначаючи динаміку цін та поведінку ринку.
Скільки переселенці витрачають на оренду житла?
Для багатьох внутрішньо переміщених осіб оренда стала фінансовим тягарем, зазначають в ООН. Орієнтовно частина з ВПО витрачає на житло приблизно третину доходу, а кожен п'ятий – понад 50%. Чимало сімей уже повністю витратили свої заощадження, намагаючись утримувати орендоване житло.
Важливо! У низці відносно безпечних міст та столиці оренда може забирати до половини доходів, а інколи й до 70%, що значно обмежує можливості планування й погіршує якість життя.
Чому відсутність договору оренди створює додаткові ризики?
Велика частина орендних відносин і досі не закріплена офіційно. Лише близько 40% переселенців мають письмовий договір, тоді як серед місцевих мешканців їх частка значно більша. У невеликих містах ця цифра падає до 13%, що робить орендарів особливо вразливими.
Наслідки такої ситуації вже відчутні – майже кожен десятий переселенець стикався з раптовим виселенням без пояснення причин та без альтернативного варіанту житла.
Чи працює державна підтримка?
Хоча держава запровадила програму субсидування оренди, її масштаб залишається дуже обмеженим. Основні причини такі:
- про програму знають приблизно 48% переселенців;
- заявки подали лише 6% обізнаних про неї осіб;
- лише 28% орендодавців погоджуються працювати офіційно;
- близько 35% власників відмовляються взаємодіяти з державою.
Чому Україні потрібен сектор соціальної оренди?
Експерти наголошують, що приватний ринок не може забезпечити доступним житлом усі вразливі категорії населення. У багатьох країнах Європи соціальне житло становить від 10% до 30% ринку, допомагаючи стримувати ціни.
Для України розвиток подібної системи може стати необхідним кроком, щоб стабілізувати ринок і забезпечити переселенців передбачуваним, доступним і довгостроковим житлом.
Як ВПО отримати компенсацію за оренду житла?
В Україні запроваджено механізм, що дозволяє ВПО отримувати компенсацію за оренду житла, частково або повністю покриваючи витрати.
Ринок оренди нерухомості планують вивести з тіні шляхом звільнення від податків для орендодавців, що здають житло переселенцям, та скасування обов'язкового декларування доходів від оренди.
Також, ВПО та члени їхніх родин можуть отримати безплатне житло на строк до одного року, з можливістю продовження, якщо вони не можуть знайти інше житло.