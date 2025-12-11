Виселення або висока ціна: чому оренда стала тягарем для більшості переселенців

Повномасштабна війна в Україні спричинила серйозну житлову кризу, адже мільйони людей втратили свої домівки й були змушені переїхати в інші регіони. Для більшості внутрішньо переміщених осіб оренда житла стала єдиним варіантом.

Як змінився ринок оренди?

Після 2022 року ринок оренди сильно змінився, пише 24 Канал з посиланням на ЛУН.

Лише близько 16% переселенців живуть у власному житлі, тоді як серед тих, хто не змінював місце проживання, цей показник сягає приблизно 88%.

Через це десятки тисяч сімей опинилися серед орендарів, а загалом понад 1,8 мільйона ВПО орендують квартири або будинки. У великих містах переселенці формують до 71% попиту, фактично визначаючи динаміку цін та поведінку ринку.

Скільки переселенці витрачають на оренду житла?

Для багатьох внутрішньо переміщених осіб оренда стала фінансовим тягарем, зазначають в ООН. Орієнтовно частина з ВПО витрачає на житло приблизно третину доходу, а кожен п'ятий – понад 50%. Чимало сімей уже повністю витратили свої заощадження, намагаючись утримувати орендоване житло.

Важливо! У низці відносно безпечних міст та столиці оренда може забирати до половини доходів, а інколи й до 70%, що значно обмежує можливості планування й погіршує якість життя.

Чому відсутність договору оренди створює додаткові ризики?

Велика частина орендних відносин і досі не закріплена офіційно. Лише близько 40% переселенців мають письмовий договір, тоді як серед місцевих мешканців їх частка значно більша. У невеликих містах ця цифра падає до 13%, що робить орендарів особливо вразливими.

Наслідки такої ситуації вже відчутні – майже кожен десятий переселенець стикався з раптовим виселенням без пояснення причин та без альтернативного варіанту житла.

Чи працює державна підтримка?

Хоча держава запровадила програму субсидування оренди, її масштаб залишається дуже обмеженим. Основні причини такі:

про програму знають приблизно 48% переселенців ;

; заявки подали лише 6% обізнаних про неї осіб;

обізнаних про неї осіб; лише 28% орендодавців погоджуються працювати офіційно;

близько 35% власників відмовляються взаємодіяти з державою.

Чому Україні потрібен сектор соціальної оренди?

Експерти наголошують, що приватний ринок не може забезпечити доступним житлом усі вразливі категорії населення. У багатьох країнах Європи соціальне житло становить від 10% до 30% ринку, допомагаючи стримувати ціни.

Для України розвиток подібної системи може стати необхідним кроком, щоб стабілізувати ринок і забезпечити переселенців передбачуваним, доступним і довгостроковим житлом.

