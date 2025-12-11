Выселение или высокая цена: почему аренда стала обузой для большинства переселенцев

Полномасштабная война в Украине вызвала серьезный жилищный кризис, ведь миллионы людей потеряли свои дома и были вынуждены переехать в другие регионы. Для большинства внутренне перемещенных лиц аренда жилья стала единственным вариантом.

Как изменился рынок аренды?

После 2022 года рынок аренды сильно изменился, пишет 24 Канал со ссылкой на ЛУН.

Лишь около 16% переселенцев живут в собственном жилье, тогда как среди тех, кто не менял место жительства, этот показатель достигает примерно 88%.

Из-за этого десятки тысяч семей оказались среди арендаторов, а в целом более 1,8 миллиона ВПЛ арендуют квартиры или дома. В крупных городах переселенцы формируют до 71% спроса, фактически определяя динамику цен и поведение рынка.

Сколько переселенцы тратят на аренду жилья?

Для многих внутренне перемещенных лиц аренда стала финансовым бременем, отмечают в ООН. Ориентировочно часть из ВПЛ тратит на жилье примерно треть дохода, а каждый пятый – более 50%. Многие семьи уже полностью потратили свои сбережения, пытаясь содержать арендованное жилье.

Важно! В ряде относительно безопасных городов и столицы аренда может забирать до половины доходов, а иногда и до 70%, что значительно ограничивает возможности планирования и ухудшает качество жизни.

Почему отсутствие договора аренды создает дополнительные риски?

Большая часть арендных отношений до сих пор не закреплена официально. Только около 40% переселенцев имеют письменный договор, тогда как среди местных жителей их доля значительно больше. В небольших городах эта цифра падает до 13%, что делает арендаторов особенно уязвимыми.

Последствия такой ситуации уже ощутимы – почти каждый десятый переселенец сталкивался с внезапным выселением без объяснения причин и без альтернативного варианта жилья.

Работает ли государственная поддержка?

Хотя государство ввело программу субсидирования аренды, ее масштаб остается очень ограниченным. Основные причины таковы:

о программе знают примерно 48% переселенцев ;

; заявки подали только 6% осведомленных о ней лиц;

осведомленных о ней лиц; только 28% арендодателей соглашаются работать официально;

около 35% собственников отказываются взаимодействовать с государством.

Почему Украине нужен сектор социальной аренды?

Эксперты отмечают, что частный рынок не может обеспечить доступным жильем все уязвимые категории населения. Во многих странах Европы социальное жилье составляет от 10% до 30% рынка, помогая сдерживать цены.

Для Украины развитие подобной системы может стать необходимым шагом, чтобы стабилизировать рынок и обеспечить переселенцев предсказуемым, доступным и долгосрочным жильем.

Как ВПЛ получить компенсацию за аренду жилья?