Недобудований Sky Towers у Києві продали за 560 мільйонів гривень

Недобудований хмарочос Sky Towers у Києві продали на аукціоні за 560 мільйонів гривень. Покупцем стала компанія, яку пов'язують з оточенням ексміністра Миколи Злочевського.

Хто став власником Sky Towers і скільки заплатили за об'єкт?

Переможцем стало ТОВ "Тех Інвест Постач Плюс", яке викупило недобудову за 560,47 мільйона гривень, повідомляє сайт електронних аукціонів OpenMarket.

Ця сума стала фінальною після кількох невдалих спроб реалізувати комплекс у попередні роки. У 2021 році його вперше спробували продати, у 2023 році стартова ціна становила 5,5 мільярда гривень, згодом її знизили до 1,1 мільярда гривень.

Продаж став ще однією спробою реалізувати один із найвідоміших довгобудів столиці, який роками залишався без інвестора. Після завершення аукціону ТОВ має повністю сплатити суму, запропоновану під час торгів.

За даними "Економічної Правди", компанію-переможця пов'язують з оточенням колишнього міністра екології Миколи Злочевського.

Що відомо про хмарочос Sky Towers у Києві?

Комплекс Sky Towers розташований на Берестейському проспекті у Києві. Його планували як великий багатофункціональний бізнес-центр із кількома будівлями різної поверховості.

Хмарочос Sky Towers / Фото OpenMarket

Будівництво почали у 2007 році, а завершити планували у 2010-му. Згодом роботи затягнулися, а через фінансові проблеми інвестора їх зупинили. З 2015 року об'єкт залишався недобудованим. Загалом вже збудували 27 поверхів.

Проєкт передбачає три будівлі висотою від 6 до 47 поверхів. У комплексі мали бути торгові площі, підземний паркінг на 878 місць, фітнес-центр і конференц-зали. Загальну вартість будівництва оцінювали приблизно у 500 мільйонів доларів.

