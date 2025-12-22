Власники будинків продають сонячні панелі: чому вони стали невигідними

Хоча енергоефективність будинків і стала трендом 2025-2026 років, власники житла почали активно продавати сонячні панелі у всьому світі. Під час продажу будинку продавці часто вирішують зняти панелі, щоб не ускладнювати угоду.

Чому власники продають сонячні панелі?

Значна частина сонячних електростанцій встановлювалась 10-15 років тому, коли обладнання було дорожчим і менш ефективним, пише 24 Канал з посиланням на Rafsun.

Для покупців житла такі системи інколи виглядають як додатковий ризик, пов'язаний з обслуговуванням або ремонтом. У результаті панелі продають окремо, а будинок виходить на ринок без енергетичних надбудов.

Чи пов'язаний демонтаж із розчаруванням власників?

Частина домовласників визнає, що очікування від сонячної генерації були завищеними. Реальне виробництво електроенергії залежить від сезону, погоди та розташування будинку.

У міській забудові або в селищах із щільними приватними кварталами проблему створює затінення. Через це сонячна система стає неефективною.

Що обговорюють користувачі Reddit?

Користувачі Reddit у коментарях зазначають про найпоширеніші міфи про сонячну енергетику. Багатьом здається, що сонячні панелі обійдуться власникові будинку надто дорого.

Деякі люди думають, що їх потрібно замінювати через 10 років або близько того, але це не так, адже вони можуть пропрацювати 30 років,

– зазначив один з користувачів.

Також користувачі поділилися негативним досвідом щодо шахрайств під час встановлення панелей. Більшість пише, що основною проблемою стало неякісне обладнання і тиск на покупців.

Частина коментаторів погодились з думкою, що сонячні панелі можуть бути вигідні залежно від обставин. Наприклад, в певних регіонах на сонячну енергію діють пільги, а звичайна електроенергія дорога порівняно з нею.

Які технічні обмеження сонячної енергетики в Україні впливають на рішення власників?

В Україні використання сонячних панелей не надто поширене навіть у приватних будинках. Часто сонячні панелі стають невигідними через:

залежність від погодних умов;

надмірне виробництво електроенергії влітку;

висока вартість якісних акумуляторів для автономної роботи будинку;

складність утилізації старих панелей.

Тому навіть попри спроби встановити сонячні панелі, більшість українців використовують їх як додаткове джерело енергії або не використовують зовсім.

