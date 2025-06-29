Співпраця з рієлторами: який відсоток покупців та орендарів не проти скористатися такою послугою

Згідно з результатами опитування, українці переважно шукають для оренди вторинну нерухомість. У пріоритеті – квартири, вартість яких буде відповідати реальним фінансовим можливостям майбутніх мешканців.

Вибір житла з допомогою рієлтора розглядає чимала частка шукачів. Про це свідчать дані з опитування українського маркетплейса DIM.RIA серед своєї аудиторії, пише 24 Канал.

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Який відсоток українців хоче співпрацювати з рієлторами

Якщо готовність співпрацювати з рієлторами на ринку купівлі зросла, то орендарі здебільшого хочуть шукати житло самостійно. Цікаво, що за рік інтереси шукачів змінилися.

Попри складну ситуацію в країні, люди продовжують купувати квартири, зокрема у столиці. Але тепер головне – не лише ціна чи метраж, на перший план виходить безпека. Не менш важливе й облаштоване подвір'я, доступ до шкіл. Якщо ви шукаєте ідеальне помешкання, варто звернути увагу на проєкти РІЕЛ. Житло спроєктоване у концепції Riel Family Style – тут є усе, що потрібно сучасним родинам.

У 2024-му за готовність співпрацювати з рієлторами проголосувала менша кількість користувачів, ніж зараз. Що стосується оренди, то минулого року більшість хотіла все ж працювати з рієлторами, аніж шукати житло самотужки. Ось як на питання про готовність скористатися рієлторськими послугами проголосували українці:

Купівля

2024 рік – 54% обрали "так", 46% – "ні".

2025 рік – 56% обрали "так", 44% – "ні".

Оренда

2024 рік – 53% обрали "так", 47% – "ні".

2025 рік – 51% обрали "так", 49% – "ні".



Готовність співпрацювати з рієлторами / Дані DIM.RIA

Скільки готові витратити на купівлю та оренду житла

Середній бюджет на купівлю житла у 2025 році залишився на рівні минулого року або навіть трохи знизився. Більшість опитаних планує витратити або від 10 до 25 тисяч доларів, або від 30 до 50 тисяч доларів.

На оренду житла українці готові щомісяця виділяти до 10 тисяч гривень. Також значна частина шукачів збільшила свій бюджет до 15 тисяч гривень.