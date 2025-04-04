Художники непомітно для всіх облаштували таємну квартиру в ТЦ і жили там 4 роки

Група художників облаштувала в технічних коридорах торгового центру в США таємну квартиру. Друзі жили у ній протягом 4 років.

Про їхню історію зняли документальний фільм. Деталі 24 Канал розповідає з посиланням на Business Insider.

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Як група друзів жила в ТЦ

На початку 2000-х років художниця Адріана Вальдес Янг почула по радіо рекламу нового торгівельного центру Providence Place в Род-Айленді, що у США. Тоді вона захотіла оселитися в ньому. Спершу це було жартом, однак зовсім недовго. Адже жінка разом з іншими художниками прожила в імпровізованій квартирі всередині супермаркету аж 4 роки.

Адріана та її на той час чоловік Майкл Таунсенд облаштували таємне житло в технічному коридорі комплексу. Вони пронесли туди меблі, килими, антикварні речі й навіть ігрову приставку PlayStation. У квартирі митці зустрічалися для обговорення проєктів. Їхні зустрічі стали своєрідним протестом проти витіснення артспільнот з центру міста.

За словами друзів, квартира нагадувала їм затишний притулок, хоч у ній і не було бетонних стін та вікон.

Це було наче в'язниця і як повна свобода водночас,

– розповідають вони.

Однак одного дня таємницю компанії розкрили. Охорона почала підозрювати щось. І коли Таунсенд показував притулок гостю з іншого міста, їх спіймали та вивели з території. Таунсенду начебто назавжди заборонили заходити в торгівельний центр. А квартира друзів перестала існувати.

Зауважимо, що це не перший схожий випадок. Наприклад, раніше американка майже рік жила всередині вивіски супермаркету.



Подружжя облаштувало таємну квартиру в ТЦ / Фото Майкла Таунсенда

Про історію художників зняли фільм

Таємне життя експодружжя та їхніх друзів у ТЦ стало основою для документального фільму Джеремі Воркмана "Таємна квартира в торгівельному центрі". Його зараз показують у Нью-Йорку і Провіденсі. Незабаром фільм стане доступним для широкої аудиторії.

Цікаво, що Таунсенд, як пише The Providence Journal, таки зміг ще раз потрапити в ТЦ. Його помітили під час показу там фільму про нього.