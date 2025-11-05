Дискримінація чи нацбезпека: чому Флорида обмежила купівлю нерухомості китайцям

4 листопада Апеляційний суд США ухвалив рішення, яке дозволяє штату Флорида обмежити купівлю нерухомості громадянами Китаю. Закон став одним із найсуперечливіших у США, критики вважають це дискримінацією, прихильники – необхідним заходом для нацбезпеки.

Чому Флорида запровадила обмеження для громадян Китаю?

Апеляційний суд США дозволив штату Флорида застосовувати закон, який обмежує купівлю нерухомості громадянами Китаю, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Китай знизив мита на більшість товарів зі США крім сої

Суд відхилив твердження, що закон дискримінує за походженням або суперечить федеральному законодавству.

Закон був ухвалений ще у 2023 році, але майже не застосовувався. Губернатор штату Рон Десантіс пояснив ухвалення закону необхідністю захистити американців від Комуністичної партії Китаю.

Чому рішення суду викликало суперечки?

Позов проти закону подали четверо громадян Китаю, які мешкають у Флориді. Вони стверджували, що таке рішення дискримінує за національною ознакою та порушує федеральне регулювання іноземних інвестицій.

Важливо! Суд постановив, що позивачі не мають права оскаржувати закон, адже він поширюється лише на осіб, які проживають у Китаї. Тобто фактично не зачіпає тих, хто вже тривалий час мешкає у США.

Суд також не погодився з твердженнями про расову упередженість. Суддя Роберт Лак, який готував рішення, зазначив, що ухвалення закону було зумовлено національними та продовольчими проблемами.

Як відреагували правозахисники та політики?

Правозахисники назвали рішення розчаруванням та пообіцяли боротьбу з подібними законами. Водночас у політичних колах Флориди закон отримав широку підтримку серед республіканців.

Особливо підтримали закон судді Флориди. Єдиним суддею, який висловив незгоду з рішенням, став Чарльз Вілсон. Він наголосив, що питання регулювання іноземних інвестицій належить до федеральної юрисдикції.

Чи може приклад Флориди поширитись на інші штати?

Аналітики вважають, що це рішення може стати прецедентом. Уже понад 30 штатів США розглядають або ухвалили подібні закони, які обмежують володіння нерухомістю іноземцями – насамперед громадянами Китаю, Росії, Ірану та Північної Кореї.

Важливо! Експерти зазначають, що якщо інші суди підтримають рішення Флориди, це може суттєво вплинути на ринок нерухомості США і викликати нову хвилю дискусій про межу між безпекою та дискримінацією.

Яка країна Європи теж заборонила купляти нерухомість росіянам?