Почему Флорида ввела ограничения для граждан Китая?

Апелляционный суд США разрешил штату Флорида применять закон, который ограничивает покупку недвижимости гражданами Китая, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Суд отклонил утверждение, что закон дискриминирует по происхождению или противоречит федеральному законодательству.

Закон был принят еще в 2023 году, но почти не применялся. Губернатор штата Рон Десантис объяснил принятие закона необходимостью защитить американцев от Коммунистической партии Китая.

Почему решение суда вызвало споры?

Иск против закона подали четверо граждан Китая, проживающих во Флориде. Они утверждали, что такое решение дискриминирует по национальному признаку и нарушает федеральное регулирование иностранных инвестиций.

Важно! Суд постановил, что истцы не имеют права оспаривать закон, ведь он распространяется только на лиц, проживающих в Китае. То есть фактически не затрагивает тех, кто уже длительное время живет в США.

Суд также не согласился с утверждениями о расовой предвзятости. Судья Роберт Лак, который готовил решение, отметил, что принятие закона было обусловлено национальными и продовольственными проблемами.

Как отреагировали правозащитники и политики?

Правозащитники назвали решение разочарованием и пообещали борьбу с подобными законами. В то же время в политических кругах Флориды закон получил широкую поддержку среди республиканцев.

Особенно поддержали закон судьи Флориды. Единственным судьей, который выразил несогласие с решением, стал Чарльз Уилсон. Он отметил, что вопрос регулирования иностранных инвестиций относится к федеральной юрисдикции.

Может ли пример Флориды распространиться на другие штаты?

Аналитики считают, что это решение может стать прецедентом. Уже более 30 штатов США рассматривают или приняли подобные законы, которые ограничивают владение недвижимостью иностранцами – прежде всего гражданами Китая, России, Ирана и Северной Кореи.

Важно! Эксперты отмечают, что если другие суды поддержат решение Флориды, это может существенно повлиять на рынок недвижимости США и вызвать новую волну дискуссий о границе между безопасностью и дискриминацией.

