Старих документів може бути недостатньо: як підтвердити право власності у 2026 році

Підтвердити право власності на квартиру або будинок в Україні можна лише через офіційні документи. У 2026 році ключовим підтвердженням вважається запис у Державному реєстрі, який показує, кому саме належить житло.

Який документ підтверджує право власності у 2026 році?

Дані про власників квартир і будинків в Україні зберігаються у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, пише Dozvil.

На основі цієї інформації формують витяг, який використовують під час продажу житла, оформлення спадщини або перевірки нерухомості. У витязі зазначають власника, адресу об'єкта, дату державної реєстрації та документ, на підставі якого людина отримала житло.

Паперові свідоцтва, які видавали раніше, можуть залишатися у власників, однак найважливішим є запис у реєстрі. Саме він підтверджує, кому належить нерухомість.

Отримати витяг можна онлайн через державні сервіси або звернувшись до нотаріуса, державного реєстратора чи центру надання адміністративних послуг. Документ видають у електронній або паперовій формі, зазначають у Дії.

Які документи підтверджують набуття права власності?

Для реєстрації права власності потрібен документ, який підтверджує, як людина отримала житло. На його підставі нотаріус або державний реєстратор вносить інформацію до Державного реєстру речових прав.

Найпоширенішими документами є:

• договір купівлі-продажу;

• договір дарування;

• свідоцтво про право на спадщину;

• рішення суду;

• свідоцтво про право власності на новозбудований об'єкт.

Що робити, якщо житло не внесене до реєстру?

Право власності на квартири і будинки, яке було оформлене ще до 2013 року, варто обов'язково перевірити. Документи можуть випадково не перенести до нового реєстру, але вони мають зберегтися в БТІ.

Важливо! Таке право власності залишається чинним, водночас власникам радять додатково внести інформацію про житло до Державного реєстру речових прав. Це можна зробити безплатно через нотаріуса, державного реєстратора або у центрі надання адміністративних послуг.

Якщо документи на житло втрачені або архівні дані неможливо знайти, підтвердити право власності можна через суд. Рішення суду стає підставою для внесення інформації до реєстру, після чого власник отримує витяг із підтвердженням свого права на нерухомість.

Чому можуть заблокувати реєстрацію нерухомості?