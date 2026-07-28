Могли знести, але перетворили на житло: як у Чехії переробили стару свинарню

Стара свинарня в Чехії була у поганому стані, але власник не захотів її зносити. Після реконструкції занедбана споруда перетворилася на літній будинок із відкритою кладкою, бетоном і мінімалістичним інтер'єром.

Як стару свинарню перетворили на літній будинок

Як пише Dezeen, колишню господарську будівлю переобладнали для власника сусіднього будинку. Він мав давній особистий зв'язок із цією ділянкою, тому від ідеї знесення відмовилися й вирішили працювати з тим, що вже було.

Архітектори обрали сирий індустріальний підхід. Кам'яні стіни очистили та залишили відкритими, а цегляні ділянки вкрили фактурним цементним напиленням. Нові елементи виконали з бетону та сталі.

Як виглядає споруда ззовні / Фото Dezeen

Єдину кімнату зробили відкритішою завдяки двом новим прорізам у сталевих рамах. Один із них став скляними поворотними дверима з виходом у сад. Інший – великим заглибленим вікном, з якого видно головний будинок на ділянці.

У задній частині споруди облаштували невелику ванну кімнату, частково врізану у схил. Від житлової зони її відділили розсувними дерев'яними дверима. Стіни тут залишили бетонними зі слідами опалубки, а світло потрапляє через звичайне та мансардне вікна.

Інтер'єр будинку / Фото Dezeen

По периметру інтер'єру зробили низький бетонний подіум. Біля великого вікна на ньому облаштували лежанку, а у ванній встановили ванну. Решту інтер'єру навмисно залишили майже порожньою та гнучкою. Єдиним іншим постійним елементом стала невелика бетонна стільниця з мийкою в кутку.

Поруч із будинком також облаштували невелику відкриту кухню з видом на патіо. До неї веде мощена доріжка, що проходить від входу вздовж будівлі.

Нагадаємо, раніше у Мельбурні колишній магазин 1910 року перетворили на триповерховий сімейний будинок. Під час реконструкції зберегли старий фасад і зелену плитку, а всередині облаштували житлові зони та сад.