Субсидія є, але отримати її складно: як тіньова оренда заважає ВПО оформити допомогу

ВПО можуть отримати субсидію на оренду житла, якщо витрачають на неї значну частину доходу. Та на практиці допомога часто лишається недоступною, бо власники не хочуть оформлювати оренду офіційно.

Чому ВПО складно отримати субсидію на оренду

Як повідомив народний депутат Павло Фролов, субсидія на оренду для переселенців запрацювала наприкінці січня 2025 року.

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Вона розрахована на родини ВПО, у яких плата за житло забирає понад 20% сукупного доходу. Та сама наявність програми не гарантує, що людина зможе нею скористатися.

Для оформлення допомоги потрібен офіційний договір оренди, а на ринку житла це часто стає проблемою. Якщо власник здає квартиру без документів, переселенець не може нормально підтвердити витрати й отримати субсидію.

Через це програма не стала масовою, хоча для багатьох ВПО оренда залишається одним із найбільших щомісячних платежів.

Чому власники не хочуть укладати офіційні договори

Головна причина – податки. Частина орендодавців не хоче показувати дохід від здачі квартири чи будинку, тому обирає неформальні домовленості.

Крім того, після здачі житла в оренду власник втрачає пільгу зі сплати податку на нерухоме майно. Він нараховується на всю площу об'єкта – до 1,5% на рік від мінімальної зарплати за кожен квадратний метр та встановлюється місцевою громадою,

– пояснив Павло Фролов.

Тому для частини власників офіційний договір виглядає не захистом, а додатковими витратами.

Як держава хоче вивести оренду з тіні

Верховна Рада вже ухвалила закон №15111-д, який має змінити податкові умови для орендодавців з 1 січня 2027 року. ПДФО для них знизять із 18% до 5%, а разом із військовим збором загальне навантаження становитиме 10%.

Та для власників, які здають житло ВПО, цього може бути замало. За чинним експериментальним проєктом держава вже компенсує їм більшу частину податків, якщо договір оформлено офіційно.

Альтернативний законопроєкт №15031-2 пропонує повністю звільнити від ПДФО власників, які здають житло ВПО та військовослужбовцям. Саме це має зробити офіційну оренду вигіднішою для орендодавців і доступнішою для переселенців.