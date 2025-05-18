Хто може оформити субсидію на оренду квартири та що для цього потрібно
- Внутрішньо переміщені особи мають право на субсидію на оренду житла.
- Однак допомогу можна отримати за умови, якщо дотримані певні критерії.
- Які це критерії та як розраховується розмір субсидії – розповідаємо далі.
Оформити субсидію на оренду житла в Україні мають право внутрішньо переміщені особи. Проте отримати фінансову підтримку зможуть не всі ВПО – існують певні критерії.
Оформити субсидію можна як офлайн, так і онлайн, скориставшись послугами електронного Пенсійного фонду. Про це розповідає 24 Канал, посилаючись на інструкції від Мінсоцполітики.
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Хто може отримати субсидію на оренду
- ВПО, які виїхали з територій, де тривають або тривали бойові дії, або з тимчасово окупованих територій до будь-якого регіону на підконтрольній Україні;
- не мають у власності житла із загальною площею понад 13,65 квадрата на кожного члена сім'ї;
- їхнє житло знищене або пошкоджене і є непридатним для проживання;
- вони не отримують допомогу на проживання й витрачають на оренду понад 20% доходу;
- і відповідають майновим критеріям.
Які документи потрібні
Орендодавець та ВПО разом подають заповнену заяву та одночасно підписують примірний договір оренди. Також за потреби в заявників можуть просити й інші документи.
Примірний договір можна отримати у відділеннях сервісних центрів Пенсійного фонду, онлайн на сайті ПФУ, а також у ЦНАПі.
Який розмір субсидії
Сума визначається індивідуально з урахуванням рівня доходів родини, кількості членів сім’ї та вартості оренди житла. Вона не впливатиме на отримання субсидії на оплату комунальних послуг.
Основні показники для розрахунку:
- середня вартість оренди однокімнатної квартири загальною площею 35,22 квадрата (193,6 гривні за квадрат);
- коригувальні коефіцієнти та соціальна норма житла – 13,65 квадрата на особу, але не менш ніж 35,22 квадрата на родину.
Однак загальна площа квартири не може перевищувати 130 квадратних метрів.