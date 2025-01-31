Була в частині квартир: з якою метою в хрущовках робили "таємну кімнату"
- У хрущовках була кімната, яка спочатку планували як гардеробна, але часто використовували для зберігання речей і консервації.
- Також інколи вона ставала спальнею для одного з членів родини.
У хрущовках часто була так звана "тещина кімната". Вона виконувала різні функцій, залежно від потреб мешканців.
У часи СРСР житло будували, аби зекономити простір і зробити житло максимально функціональним. У частині хрущовок була "таємна кімната". Для чого використовували це невелике приміщення, розповідає 24 Канал.
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Тещина кімната у хрущовках
У деяких двокімнатних варіантах хрущовок було вузьке приміщення, яке не мало вікон. Його ширина була трохи більше ніж 2 метри, глибина – 5,5 метра. За формою воно нагадувало трубу. Туди можна було потрапити з якоїсь із кімнат. За задумом ця кімнатка мала б виконувати роль гардероба.
Однак з часом вона перетворювалася на те, що й балкони – туди почали зносити речі, яким не знайшли місця в основних кімнатах, а також банки з консервацією. Враховуючи те, що в ті часи був дефіцит продуктів, часто родичі зі села передавали жителям міста різноманітні закрутки.
Відсутність опалення та вентиляції створювала мікроклімат, який був схожий до того, що в погребі. Тому люди на і зберігали там консерви, овочі, фрукти.
Інший варіант використання цієї кімнатки – перетворення її на спальню для одного з членів родини.
Це приміщення називали "таємною" або іронічно "тещиною" кімнатою.
Що таке хрущовки
Хрущовки – зазвичай 5-поверхові панельні та цегляні будинки без технічного поверху, ліфта й сміттєпроводу. Їх почали масово будувати в СРСР під час правління Микити Хрущова. Звідси й назва.
У народі навіть був такий жарт, що Хрущов "об'єднав туалет і ванну і назвав це квартирою". Адже їхні площі були невеликими.
Спочатку такі будинки зводили з цегли, однак у 1960-х почали активно використовувати панелі, що значно скоротило витрати й збільшило темпи будівництва.