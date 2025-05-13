Найдорожчі будинки в США: де будинок коштує понад 2 мільйони доларів

В США 10 міст мають найвищі середні ціни продажу квартири, зокрема 8 з них зосереджені в Каліфорнії. Відповідно до звіту Національної асоціації ріелторів США, цей штат є одним із найбажаніших місць для будівництва житла.

Наприклад, у місті Сан-Хосе, штат Каліфорнія, з січня по березень 2025 року зафіксовано найвищу ціну продажу односімейного будинку – 2,02 мільйони доларів, передає 24 Канал з посиланням New York Post.

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Скільки коштують будинки в США

Після Сан-Хосе у списку на другому місті Анахайм, що також в Каліфорнії. За типовий будинок у цьому місті потрібно буде віддати 1,45 мільйона доларів. А за аналогічне житло в Сан-Франциско вже трішки менше – 1,32 мільйона доларів.

До четвірки лідерів також потрапило Гонолулу, штат Гаваї. Порівняно з попереднім роком, ціна у місті за житло зросла до 1,16 мільйона доларів.

Порівняно з попереднім роком, ціна у місті за житло зросла до 1,16 мільйона доларів. А до п'ятірки Сан-Дієго, де середня ціна на житло зросла до 1,04 мільйона доларів.



Вид на затоку у Сан-Дієго, США / Фото Unsplash

Шосте, сьоме та восьме місця зайняли такі каліфорнійські міста, як Салінас, Сан-Луїс-Обіспо та Окснард з цінами трохи менше аніж 1 мільйон доларів по всьому регіону.

з цінами трохи менше аніж 1 мільйон доларів по всьому регіону. Цікаво, що єдиним представником східного узбережжя США стало місто Неаполь , штат Флорида, яке зайняло у списку дев'яте місце, де ціна продажу житла зросла порівняно з минулим роком до 865 тисяч доларів.

, штат Флорида, яке зайняло у списку дев'яте місце, де ціна продажу житла зросла порівняно з минулим роком до 865 тисяч доларів. Замкнуло десятку місто Лос-Анджелес, що у Каліфорнії, з ціною в понад 862 тисячі доларів.



Будинки у Лос-Анджелесі / Фото Unsplash

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Через що зросли ціни на житло в США

Як пояснює головний економіст Національної асоціації рієлторів, Лоуренс Юн, причина високих цін на житло на ринку США полягає у тому, що нової нерухомості стало не достатньо для збільшення місцевих запасів, що призвело до зростання вже існуючого житла.

Ще одним фактором є низькі показники володіння житлом у цих районах, що означає більш нерівномірний розподіл багатства,

– додає Юн.

Наприклад, для більшості жителів США власне житло у містах Сан-Хосе чи Сан-Франциско є недоступним, і покупка такого житла належить вже до заможних верств населення.