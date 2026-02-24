В Австралії планують звести Trump Tower: чому частина мешканців проти

В Австралії спалахнув конфлікт через плани звести Трамп Тауер. Поки забудовник готує документи, тисячі людей уже підписали петиції, а дискусія вийшла далеко за межі архітектури.

Чому проєкт викликав хвилю протестів?

Австралійська Altus Property Group планує звести Trump International Hotel & Tower Gold Coast, що обурило мешканців міста, повідомляє CNN.

Дивіться також Європейці масово обирають оренду: чому відмовляються від купівлі житла

Планується, що будівля налічуватиме 91 поверх, а її висота становитиме 355 метрів. Якщо проєкт реалізують, він стане найвищою будівлею Австралії.

Усередині має бути готель на 285 номерів, понад 270 апартаментів преміумкласу, ресторани, торгові площі та пляжний клуб. Орієнтовна вартість реалізації становить близько 1,5 мільярда австралійських доларів.

Однак проєкт ще навіть не подали до міської ради Голд-Кост, а він уже став головною темою обговорень. Онлайн-петиція із закликом відхилити ініціативу зібрала понад 26 тисяч підписів. Багато підписантів заявляють, що не хочуть асоціювати місто з брендом Trump.

Чому ми повинні хотіти, щоб Трамп приїжджав до нашої країни? Він є шкідливим і має триматися подалі від Австралії,

– написав один з противників.

Ініціаторка петиції, яка представилася псевдонімом CK, пояснила CNN, що вирішила діяти після того, як у соцмережах спостерігала сцени "антиіммігрантського насильства та соціального розколу" у США.

Люди вважають, що я проти створення робочих місць, але це зовсім не так. Я просто проти бренду Трампа,

– зазначила вона.

Хто підтримує будівництво і що саме планують звести?

Мер Голд-Кост Том Тейт відкрито підтримує ініціативу. Він повідомив, що нещодавно вечеряв із Дональдом Трампом у резиденції Мар-а-Лаго у Флориді та назвав його "дуже, дуже приємним". Про саму вежу мер сказав, що це неймовірна ідея, і все залежить від якості.

Ділянка, де планують будівництво, залишається порожньою з 2013 року, тому частина місцевих жителів вважає, що її потрібно розвивати.

Якщо ми не отримаємо Трамп Тауер, ця територія залишиться незабудованою ще на 20 років,

– заявив Джордан Нгуєн, який створив петицію про підтримку проєкту.

Він також наголосив, що будівництво вежі слід оцінювати за містобудівними критеріями та користю для громади, а не через політичні погляди.

Цікаво! Квартири у майбутній вежі планують продавати від 5 мільйонів австралійських доларів – з видом на Тихий океан та пляж Серферс-Парадайз. Бізнес-спільнота регіону також заявляє, що додаткові готельні номери будуть доречними напередодні Олімпійських ігор 2032, які планують проводити у Квінсленді.

Що відомо про будівництво Трампа?