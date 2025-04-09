Ринок нерухомості під обстрілами: скільки коштує житло в Харкові та чи є на нього попит

Попит на житло в регіонах, які страждають від частих обстрілів, постійно змінююється. Наприклад, у Харкові він був низьким майже три роки, аж поки у 2025-му українці не почали частіше відгукуватись на оголошення про продаж квартир.

Аналітики OLX Нерухомості порівняли дані за березень 2024 року до березня 2025-го й помітили позитивну різницю, розповідає 24 Канал. Що в Харкові, що в області, попит пожвавився, а ціни відповідно зросли.

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У Харкові та області пожвавився ринок нерухомості

На початку року медіанна ціна за квартиру в новому будинку становила 1,2 мільйона гривень (29 тисяч доларів). Це на 10% більше в порівнянні з вартістю у 2024 році, яка тоді становила 1,1 мільйона гривень.

На вторинному ринку ціна також зросла на 10%. Минулого року в березні середня вартість становила близько 751 тисячі гривень, а тепер складає 830 тисяч гривень (20 тисяч доларів).

Новий ЖК у Харкові / Фото X-Estate

В області зафіксоване суттєве підвищення попиту. У порівнянні з березнем 2024 року зацікавленість покупців на вторинному ринку зросла на 48%. На первинному ринку показник ще вищий – за рік +79%.

На тлі підвищення попиту зросли й ціни, зокрема на вторинні квартири (+8%). Якщо минулого року середня ціна становила 734 тисячі гривень, то цього року становить 791 тисячу гривень (19 тисяч доларів).

Кількість оголошень, щоправда, знизилася. У Харківській області цей показник становить -24% на вторинному ринку. У Харкові ситуація схожа – на первинці зафіксовано -26%, а на вторинці бачимо -25%.

Варто зазначити, що дані онлайн-платформи нерухомості ЛУН також свідчать про зростання цін на житло в Харкові. За останні пів року однокімнатні та трикімнатні квартири на вторинці подорожчали на 5%, а двокімнатні – на 9%.