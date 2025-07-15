15 липня, 12:28
Скільки коштує оренда квартир у Києві: актуальні ціни
Основні тези
- Найвищі ціни на оренду однокімнатних квартир у Києві наразі не в Печерському районі, а в Шевченківському. Середня вартість становить 23,3 тисячі гривень.
- Найнижчі ціни – у Деснянському районі, де однокімнатні помешкання можна орендувати лише за 10,2 тисячі гривень.
- Співвідношення кількості оголошень про оренду та відгуків у Києві складає 1:7.
Київ традиційно залишається найдорожчим містом для оренди. Середня вартість у червні склала 18,4 тисяч гривень.
Цікаво, що найдорожчим районом у сегменті однокімнатних квартир став не Печерський район, а Шевченківський та Подільський, що розділили перше місце в рейтингу. Про це свідчать аналітичні дані DIM.RIA, пише 24 Канал.
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Які ціни на оренду однокімнатних квартир?
- Шевченківський і Подільський райони – 23,3 тисячі гривень;
- Голосіївський район – 21,8 тисячі гривень;
- Печерський район – 20,9 тисячі гривень;
- Солом'янський район – 18,9 тисячі гривень;
- Дарницький район – 18,5 тисячі гривень;
- Оболонський район – 18,2 тисячі гривень;
- Святошинський район – 14,8 тисячі гривень;
- Дніпровський район – 13,9 тисячі гривень;
- Деснянський район – 10,2 тисячі гривень.
Ціни на оренду квартир у Києві / Аналітика DIM.RIA
Скільки коштує двокімнатне житло?
- Печерський район – 28 тисячі гривень;
- Подільський район – 26,4 тисячі гривень;
- Голосіївський район – 24 тисячі гривень;
- Солом'янський район – 23,4 тисячі гривень;
- Шевченківський район – 23,2 тисячі гривень;
- Дарницький район – 21,2 тисячі гривень;
- Оболонський район – 20,6 тисячі гривень;
- Святошинський район – 19 тисяч гривень;
- Дніпровський район – 17,6 тисячі гривень;
- Деснянський район – 10,9 тисячі гривень.
Зміни в попиті за останній місяць / Аналітика DIM.RIA
Яка вартість трикімнатних квартир?
- Шевченківський район – 31,4 тисячі гривень;
- Солом'янський район – 31,3 тисячі гривень;
- Оболонський район – 29,6 тисячі гривень;
- Печерський і Голосіївський райони – 29,3 тисячі гривень;
- Дніпровський район – 26,8 тисячі гривень;
- Подільський район – 26 тисяч гривень;
- Святошинський район – 25,4 тисячі гривень;
- Дарницький район – 24,8 тисячі гривень;
- Деснянський район – 12,3 тисячі гривень.
Співвідношення кількості оголошень про оренду та кількості відгуків на них у Києві становить 1:7. Це незначний відрив, адже, наприклад, у Черкаській області співвідношення становить 1:52.