Скільки коштує оренда квартир у Києві: актуальні ціни

Київ традиційно залишається найдорожчим містом для оренди. Середня вартість у червні склала 18,4 тисяч гривень.

Цікаво, що найдорожчим районом у сегменті однокімнатних квартир став не Печерський район, а Шевченківський та Подільський, що розділили перше місце в рейтингу. Про це свідчать аналітичні дані DIM.RIA, пише 24 Канал.

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Які ціни на оренду однокімнатних квартир?

Шевченківський і Подільський райони – 23,3 тисячі гривень;

Голосіївський район – 21,8 тисячі гривень;

Печерський район – 20,9 тисячі гривень;

Солом'янський район – 18,9 тисячі гривень;

Дарницький район – 18,5 тисячі гривень;

Оболонський район – 18,2 тисячі гривень;

Святошинський район – 14,8 тисячі гривень;

Дніпровський район – 13,9 тисячі гривень;

Деснянський район – 10,2 тисячі гривень.



Ціни на оренду квартир у Києві / Аналітика DIM.RIA

Скільки коштує двокімнатне житло?

Печерський район – 28 тисячі гривень;

Подільський район – 26,4 тисячі гривень;

Голосіївський район – 24 тисячі гривень;

Солом'янський район – 23,4 тисячі гривень;

Шевченківський район – 23,2 тисячі гривень;

Дарницький район – 21,2 тисячі гривень;

Оболонський район – 20,6 тисячі гривень;

Святошинський район – 19 тисяч гривень;

Дніпровський район – 17,6 тисячі гривень;

Деснянський район – 10,9 тисячі гривень.



Зміни в попиті за останній місяць / Аналітика DIM.RIA

Яка вартість трикімнатних квартир?

Шевченківський район – 31,4 тисячі гривень;

Солом'янський район – 31,3 тисячі гривень;

Оболонський район – 29,6 тисячі гривень;

Печерський і Голосіївський райони – 29,3 тисячі гривень;

Дніпровський район – 26,8 тисячі гривень;

Подільський район – 26 тисяч гривень;

Святошинський район – 25,4 тисячі гривень;

Дарницький район – 24,8 тисячі гривень;

Деснянський район – 12,3 тисячі гривень.

Співвідношення кількості оголошень про оренду та кількості відгуків на них у Києві становить 1:7. Це незначний відрив, адже, наприклад, у Черкаській області співвідношення становить 1:52.