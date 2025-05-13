Ціни на квартири у Вінниці зросли майже на 20%: скільки тепер там коштує житло

За останній рік ціни на квартири у Вінниці зросли на 10 − 19%. Найбільше подорожчали однокімнатні помешкання на вторинному ринку та трикімнатні – в новобудовах.

Попит на житло у Вінниці зростає, пропозицій також стає більше. У порівнянні з квітнем 2024-го, кількість оголошень на OLX збільшилась на 17% в новобудовах, та на 7% – на вторинці, передає 24 Канал.

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Скільки коштують квартири у Вінниці

Найбільше зросли ціни на дво- та трикімнатні квартири у новобудовах – на 11% та на 19% відповідно. На вторинці лідерами за подорожчанням є однокімнатні (+19%) та двокімнатні квартири (+18%).

За даними OLX Нерухомості, середні ціни на квартири в новобудовах такі:

однокімнатні – 1,95 мільйона гривень;

двокіматні – 2,98 мільйона гривень;

трикімнатні – 4,55 мільйона гривень.

На вторинному ринку квартири в середньому коштують:

однокімнатні – 1,97 мільйона гривень;

двокімнатні – 2,47 мільйона гривень;

трикімнатні – 2,88 мільйона гривень.

Загальна кількість відгуків, які залишають потенційні покупці, дещо знизилась. За спостереженнями аналітиків, найбільший інтерес зараз становлять однокімнатні квартири на вторинному ринку.



Вторинні ЖК у Вінниці / Фото OLX

До слова, Вінниця посідає сьоме місце за вартістю однокімнатного житла на вторинному ринку в Україні. Середня ціна, за даними онлайн-платформи нерухомості ЛУН, становить 44 тисячі доларів.

А за вартістю дво- та трикімнатних квартир Вінниця займає вже п'яте місце. Середня вартість двокімнатного житла становить 67 тисяч доларів, а трикімнатного – 78,5 тисячі доларів.