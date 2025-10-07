У ЄС зростають ціни на житло: де зараз жити найдорожче
- З 2010 по 2025 рік ціни на житло в ЄС зросли на 60,5%, а найбільше зростання спостерігалося в Угорщині (+277%) та Естонії (+250%).
- Оренда житла в ЄС збільшилася на 28,8% за той же період, з найбільшим зростанням в Естонії (+218%) та Литві (+192%).
Європейський ринок нерухомості демонструє значне зростання цін. У II кварталі 2025 року ціни на житло в ЄС зросли на 5,4%, а орендна плата на 3,2%
У яких країнах житло подорожчало найбільше?
У II кварталі 2025 року ціни на житло зросли на 5,4%, порівняно із минулорічними показниками, повідомляє 24 Канал із посиланням на Eurostat.
Якщо брати до уваги I квартал, то цього року ціни зросли на 1,6%.
З 2010 року до II кварталу 2025 ціни на житло в ЄС зросли на 60,5%, натомість орендна плата підвищилася на 28,8%.
Вартість покупки житла змінювалася динамічно: після стрімкого підйому з 2015 по 2022 рік спостерігалося короткочасне зниження та період стабільності. З 2024 ціни знову пішли вгору й продовжують збільшуватися.
За останні 15 років ціни на житло найбільше зросли в Угорщині (+277%) та Естонії (+250%).
Більш ніж удвічі підвищилася ціна у:
- Литві (+202%),
- Латвії (+162%),
- Чехії (+155%),
- Португалії (+141%),
- Болгарії (+133%),
- Австрії (+117%),
- Люксембурзі (+112%),
- Словаччині (+105%),
- Польщі (+104%),
- Хорватії (+102%).
Цікаво, що Італія була єдиною країною, де ціни на житло знизилися (-1%).
Що відбувається з орендною платою в Європі?
Порівняно з II кварталом минулого року, у 2025 ціни на оренду житла зросли на 3,2 %. Якщо порівнювати з першим кварталом цього року, орендна плата подорожчала на 0,7%.
У період 2010-2025 років цей показник зріс у 26 країнах Європейського Союзу.
Найбільше оренда подорожчала в:
- Естонії (+218%),
- Литві (+192%),
- Угорщині (+125%),
- Ірландії (+117%).
Зазначимо, що Греція – єдина країна, де ціни на оренду знизилися (-9%).
Що відомо про ціни на житло закордоном?
- В Польщі зафіксували зниження цін на житло в новобудовах у вересні 2025 року. Найдорожчі квартири у Варшаві, у Кракові ціна знизилася на 1%.
- У Франції найдорожча оренда житла в Парижі, а дешевші пропозиції можна знайти в Бордо чи Страсбурзі. Також варто врахувати орендну плату, яка в середньому становить 100 – 200 євро.
- В Німеччині у маленьких містечках вартість оренди однокімнатної квартири в середньому становить близько 700 – 900 євро. У великих містах середня вартість буде значно дорожчою.