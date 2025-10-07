Укр Рус
7 октября, 15:31
2

В ЕС растут цены на жилье: где сейчас жить дороже всего

Северин Трач
Основні тези
  • С 2010 по 2025 год цены на жилье в ЕС выросли на 60,5%, а наибольший рост наблюдался в Венгрии (+277%) и Эстонии (+250%).
  • Аренда жилья в ЕС увеличилась на 28,8% за тот же период, с наибольшим ростом в Эстонии (+218%) и Литве (+192%).

Европейский рынок недвижимости демонстрирует значительный рост цен. Во II квартале 2025 года цены на жилье в ЕС выросли на 5,4%, а арендная плата на 3,2%

В каких странах жилье подорожало больше всего?

Во II квартале 2025 года цены на жилье выросли на 5,4%, по сравнению с прошлогодними показателями, сообщает 24 Канал со ссылкой на Eurostat.

Если принимать во внимание I квартал, то в этом году цены выросли на 1,6%.

С 2010 года до II квартала 2025 цены на жилье в ЕС выросли на 60,5%, зато арендная плата повысилась на 28,8%.

Стоимость покупки жилья менялась динамично: после стремительного подъема с 2015 по 2022 год наблюдалось кратковременное снижение и период стабильности. С 2024 цены снова пошли вверх и продолжают увеличиваться.

За последние 15 лет цены на жилье больше всего выросли в Венгрии (+277%) и Эстонии (+250%).

Более чем вдвое повысилась цена в:

  • Литве (+202%),
  • Латвии (+162%),
  • Чехии (+155%),
  • Португалии (+141%),
  • Болгарии (+133%),
  • Австрии (+117%),
  • Люксембурге (+112%),
  • Словакии (+105%),
  • Польше (+104%),
  • Хорватии (+102%).

Интересно, что Италия была единственной страной, где цены на жилье снизились (-1%).

Что происходит с арендной платой в Европе?

По сравнению со II кварталом прошлого года, в 2025 цены на аренду жилья выросли на 3,2 %. Если сравнивать с первым кварталом этого года, арендная плата подорожала на 0,7%.

В период 2010-2025 годов этот показатель вырос в 26 странах Европейского Союза.

Больше всего аренда подорожала в:

  • Эстонии (+218%),
  • Литве (+192%),
  • Венгрии (+125%),
  • Ирландии (+117%).

Отметим, что Греция – единственная страна, где цены на аренду снизились (-9%).

Что известно о ценах на жилье за рубежом?

  • В Польше зафиксировали снижение цен на жилье в новостройках в сентябре 2025 года. Самые дорогие квартиры в Варшаве, в Кракове цена снизилась на 1%.
  • Во Франции самая дорогая аренда жилья в Париже, а более дешевые предложения можно найти в Бордо или Страсбурге. Также стоит учесть арендную плату, которая в среднем составляет 100 – 200 евро.
  • В Германии в маленьких городках стоимость аренды однокомнатной квартиры в среднем составляет около 700 – 900 евро. В крупных городах средняя стоимость будет значительно дороже.