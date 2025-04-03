Ціни впали: у яких містах подешевшала орендна плата за однокімнатну квартиру

Статистичні дані на ринку нерухомості свідчать про те, що в багатьох обласних центрах ціни на оренду знизилися. Середня вартість впала навіть у західних містах із чималим попитом.

За останні пів року вартість оренди однокімнатного житла знизилася в дев'яти обласних центрах. Про це свідчать аналітичні дані онлайн-платформи нерухомості ЛУН, повідомляє 24 Канал.

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У яких містах ціни на оренду суттєво впали

Найбільше середня вартість знизилася в Дніпрі та Рівному – на 12%. Станом на початок квітня однокімнатні квартири там пропонують за 10 500 та 11 500 гривень відповідно.

На 11% орендна плата впала в Одесі. Винайняти однокімнатне житло зараз коштує в середньому 8 900 гривень.

У Полтаві орендувати квартиру з одною кімнатою також стало дешевше. За останні пів року середня ціна знизилась до 10 тисяч гривень.

Ціни на оренду однокімнатних квартир по Україні / Аналітика ЛУНу

На 8% подешевшало житло у Вінниці – за однокімнатну квартиру тепер потрібно платити 11 тисяч гривень.

Хоч квартири в Івано-Франківську та Львові мають високий попит, ціни там також знизилися. В обох містах показник становить -7%. Однокімнатні квартири здають за 13 600 гривень в Івано-Франківську та 16 700 гривень у Львові.

Де ще зафіксували від'ємні показники

У столиці за останні пів року однокімнатні квартири подешевшали на 3%. Середня вартість оренди, за даними ЛУНу, у квітні становить 17 тисяч гривень.

На стільки ж знизилися ціни в Ужгороді. Середня орендна плата на місяць тепер становить 18 200 гривень.