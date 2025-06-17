Від 17 до 65 тисяч доларів: де квартири найдорожчі, а де – найдешевші

В Україні найдорожчі середні ціни на 1-кімнатну квартиру на вторинному ринку – у західних регіонах, а також у столиці. Наприклад, в Ужгороді за останні 6 місяців ціна житла подорожчала на 19%.

Ціни на 1-кімнатні квартири по Україні коливаються в ціні від 17 000 доларів до 65 000 доларів, де найнижча ціна фіксується в Запоріжжі, передає 24 Канал з посиланням на ЛУН.

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Де ціни на квартири на вторинному ринку найнижчі та найбільші

Загалом на вторинному ринку 1-кімнатні квартири в Україні продають за цінами від 17 000 до 65 000 доларів:

Найвища ціна – в Києві, де в середньому треба віддати 65 000 доларів, Далі йде Львів – 64 900 доларів, Ужгород з ціною в 64 100 доларів, Чернівці – 52 900 доларів, А замикає п'ятірку найдорожчих міст – Рівне з 50 000 доларами.

В умовах майбутньої відбудови девелопери відіграватимуть не просто економічну, а й соціальну роль, створюючи житло, яке відповідає новим стандартам безпеки, доступності та якості. Це шанс перезавантажити урбаністику в країні. Системний девелопер РІЕЛ – серед тих, хто вже сьогодні формує цей підхід: мислить системно, працює на випередження та бере на себе відповідальність за нову якість міського життя.



Карта міст з цінами за 1-кімнатну квартиру / Інфографіка ЛУН

Натомість протилежна вартість на квартири зафіксована у східних та південних регіонах країни:

Найнижча ціна в 17 000 доларів зафіксована в Запоріжжі, Миколаїв на другому місці з трішки більшою ціною – 20 000 доларів, Харків з 22 000 доларами за 1-кімнатну квартиру, А Суми – 23 000 доларів.

Як подорожчали квартири в Україні

Річ у тім, що за даними ЛУН, крім суттєвого здорожчання житла в Ужгороді, ще одним містом, де було зафіксоване зростання – Суми (15%). Натомість в Дніпрі та Одесі зростання цін становило вже 13%.

Далі по списку йдуть Чернівці з 12% здорожчання, Рівне з 11% та Харків з 10%. Водночас Київ та Чернігів – лише на 8%.

Зауважте! Зниження цін на житло відбулося лише в одному місті України – Миколаєві. Здешевлення склало тут всього 5%.