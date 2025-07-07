Ціни ростуть на захід: у якому місті новобудови дорожчі, ніж у Києві

Деякі показники середньої ціни за метр квадратний новобудови у обласних центрах України вже перевищують столичну ціну на квартиру. Відтак, є міста, де купити квартиру вигідніше, а є такі, де ціни вже не по кишені.

За статистикою ЛУН, передає 24 Канал, найдорожча ціна за метр квадратний на первинному ринку, тобто ринку новобудов, є середня ціна в 58,4 тисячі гривень.

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В якому місті України найдорожче купити квартиру в новобудові

Таким чином, у Львові середня ціна на метр квадратний є найдорожчою серед інших міст. Що більше, ця ціна є вищою за столичну, яка становить майже 54 тисячі за метр квадратний.

Третім містом у списку найдорожчих цін за метр квадратний в новобудові є Одеса, де потрібно віддати 46 тисяч гривень.

Після війни будівництво стане одним із рушіїв відновлення України. Але важливо не тільки зводити будинки, а створювати простори, де хочеться жити, насолоджуватися комфортом й творити майбутнє. Розуміючи це, РІЕЛ вже зараз проєктує не просто житлові комплекси, а місця, які відповідають цінностям майбутніх мешканців.

А після Одеси у рейтингу йде Ужгород з 45,4 тисячами гривень за метр квадратний.

Замикає п'ятірку найдорожчих цін Дніпро, де метр квадратний обійдеться в 45 тисяч гривень.



Розріз цін по містах на квартири на первинці / Статистика ЛУН

Зауважте! Середня ціна найдешевшої 1-кімнатна квартира на первинному ринку у Львові обійдеться в середньому 2,5 мільйона гривень, натомість у Києві це буде на рівні 2,4 мільйона гривень. А от в Дніпрі – 1,9 мільйона гривень, що дорожче аніж в Ужгороді та Одесі.

Де найдешевше можна купити нову квартиру

Станом на 7 липня, найдешевший метр квадратний на первинному ринку фіксується у Запоріжжі. Не далеко від нього у списку Суми з вартістю в 26 тисяч за метр квадратний. Натомість у Харкові середня ціна становитиме 27,9 тисячі гривень.

Якщо ж аналізувати ціна у західній частині України, то тут найдешевшим містом з середньою ціною на первинці буде Хмельницький, адже там вартість на рівні 29,4 тисячі гривень.

Наприклад, Тернопіль з ціною в 31,5 тисячі гривень, а Івано-Франківськ – в 35,7 тисячі гривень.

Зверніть увагу! Не враховані дані через ведення бойових дій з таких обласних центрів, як Херсон, Донецьк та Луганських, а також з Автономної республіки Крим.