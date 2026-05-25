Різниця між районами – понад 19 тисяч доларів: де у Дніпрі найдешевші квартири та оренда

Вартість квартир та оренди у Дніпрі залежить не лише від кількості кімнат, а й від розташування. Різниця між найдорожчим і найдешевшим районами у вартості однокімнатних квартир перевищує 19 тисяч доларів.

Скільки коштують квартири у Дніпрі на вторинному ринку?

На вторинному ринку середня вартість однокімнатної квартири у Дніпрі знизилась на 6% за рік і становить 33 тисячі доларів, пише ЛУН.

Найдорожчим районом для купівлі житла залишається Соборний. Там традиційно зосереджена велика кількість новішого житлового фонду, квартир із ремонтом та житла у наближених до центру локаціях.

Середня вартість однокімнатних квартир у Дніпрі:

Соборний район – 43 тисячі доларів;

Шевченківський район – 36 тисяч доларів;

Центральний район – 31,2 тисячі доларів;

Амур-Нижньодніпровський район – 29,2 тисячі доларів;

Чечелівський район – 29 тисяч доларів;

Індустріальний район – 27,7 тисячі доларів;

Новокодацький район – 23,7 тисячі доларів.

У Самарському районі пропозицій майже немає – він є найвіддаленішим на південному сході міста. Район має значну частку приватного сектору та малоповерхової забудови, тому квартир на продаж там менше.

Двокімнатні квартири у Дніпрі коштують:

Соборний район – 66 тисяч доларів;

Шевченківський район – 50 тисяч доларів;

Центральний район – 48 тисяч доларів;

Чечелівський район – 40 тисяч доларів;

Індустріальний район – 37 тисяч доларів;

Амур-Нижньодніпровський район – 37 тисяч доларів;

Новокодацький район – 33,5 тисячі доларів.

Середня вартість трикімнатних квартир:

Соборний район – 90,5 тисячі доларів;

Центральний район – 75 тисяч доларів;

Шевченківський район – 70 тисяч доларів;

Чечелівський район – 61 тисяча доларів;

Індустріальний район – 52 тисячі доларів;

Амур-Нижньодніпровський район – 50 тисяч доларів;

Новокодацький район – 42 тисячі доларів.

Яка вартість квадратного метра у Дніпрі?

На первинному ринку середня ціна квадратного метра від забудовника у Дніпрі становить 48,2 тисячі гривень. Найдорожчим залишається преміумсегмент, де медіанна ціна квадратного метра сягає 70,8 тисячі гривень.

Висока вартість у преміум та бізнес-класі пояснюється сучасними житловими комплексами, розташуванням та рівнем інфраструктури. Найбільше таких пропозицій зосереджено у Соборному районі з середньою вартістю 57,8 тисячі гривень за квадратний метр.

У бізнес-класі квадратний метр коштує 50,9 тисячі гривень. Водночас комфорт та економклас залишаються доступнішими. У комфорт-класі медіанна ціна становить 39,8 тисячі гривень, а в економкласі – 34,3 тисячі гривень за квадратний метр.

Скільки коштує оренда у Дніпрі?

У Дніпрі найдорожча оренда зосереджена у районах з новою забудовою та наближених до центру міста. Саме Соборний та Шевченківський райони залишаються лідерами за цінами майже в усіх сегментах житла.

Середня вартість оренди однокімнатної квартири у місті становить 12 тисяч гривень. Найдорожче таке житло здають у Соборному та Шевченківському районах – у середньому за 15 тисяч гривень на місяць. У Центральному районі власники просять близько 12 тисяч гривень, тоді як в Індустріальному та Чечелівському ціни нижчі – від 10 тисяч гривень.

Двокімнатні квартири в середньому коштують 16 тисяч гривень. У Соборному районі оренда такого житла сягає 22 тисяч гривень, у Шевченківському – 19 тисяч гривень. У центрі міста двокімнатні квартири здають у середньому за 15,5 тисячі гривень, а в Індустріальному та Чечелівському районах ціни помітно нижчі – 12 та 13 тисяч гривень відповідно.

На ринку трикімнатного житла середня вартість оренди становить 19,5 тисячі гривень. Найдорожчими залишаються квартири у Соборному районі, де за оренду в середньому просять 23 тисячі гривень. У Шевченківському районі ціни трохи нижчі – 22 тисячі гривень, а в Центральному трикімнатне житло здають у середньому за 18 тисяч гривень.

Де в Україні найважче орендувати квартиру?

Вартість оренди в Україні продовжує рости, в окремих регіонах на житло доводиться витрачати понад половину зарплати. Найгірша ситуація нині в Ужгороді. Там оренда однокімнатної квартири забирає 77% медіанної зарплати. Середня вартість житла в місті становить 22,2 тисячі гривень.