Івано-Франківськ чи Тернопіль: де дешевше купити та орендувати квартиру

У західних областях ціни на житло тривалий час залишаються одними із найвищих у країні. Однак це здебільшого стосується Львова та Ужгорода. Натомість в Івано-Франківську й Тернополі квартири продають та здають в оренду за відчутно нижчими цінами.

Які ціни на квартири вторинки у Франківську й Тернополі?

Про актуальні ціни на помешкання в Івано-Франківську та Тернополі станом на кінець січня 2026 року свідчить інформація на порталі ЛУН.

Однокімнатні квартири на вторинному ринку коштують у середньому:

у Тернополі – 45,5 тисячі доларів, що на 23% більше, ніж рік тому;

в Івано-Франківську – 41 тисяча доларів, приріст ціни за рік – 12%.

Двокімнатне житло продають за:

у Тернополі – 66,8 тисячі доларів, на 27% більше, ніж рік тому;

в Івано-Франківську – 58,4 тисячі доларів, на 12% більше.

Трикімнатні помешкання можна купити за:

у Тернополі – 76 тисяч доларів, зростання ціни за рік – на 19;

в Івано-Франківську – 78,3 тисячі доларів, на 16% більше.

Для порівняння у Чернівцях, Львові, Ужгороді, Луцьку та Рівному ціни вищі. Дешевше житло у західному регіоні продають лише у Хмельницькій області. Це що стосується одно- та двокімнатних квартир. У сегменти трикімнатних нижчі ціни також у Рівному.

Скільки коштують квартири у новобудовах?

Квадратний метр житла в новобудовах Тернополя у середньому коштує 34,5 тисячі гривень (на 17% більше, ніж було рік тому). В Івано-Франківську за квадрат доведеться віддати 39, 1 тисячі гривень.

Тут ситуація схожа до вторинного ринку – дешевше в регіоні квадратний метр коштує тільки на Хмельниччині.

Які ціни на оренду житла?

Винаймати однокімнатне житло у середньому коштує в місяць:

у Тернополі – 11,7 тисячі гривень (на 17% більше, ніж рік тому);

в Івано-Франківську – 15,2 тисячі гривень (на 9% більше).

За оренду двокімнатної квартири доведеться зарплати:

у Тернополі – 15,2 тисячі гривень (на 28% більше, ніж рік тому);

в Івано-Франківську – 19 тисяч гривень (на 12% більше).

Трикімнатне помешкання у середньому можна орендувати за:

у Тернополі – 15,2 тисячі гривень.

в Івано-Франківську – 19,6 тисячі гривень.

Щодо ціни оренди, то в Івано-Франківську вона відчутно вища, ніж у Тернополі. І у західному регіоні посідає третю сходинку після Ужгорода та Львова.

Зауважимо, що це середні ціни. На ринку можна знайти як відчутно дешевші, так і в рази дорожчі пропозиції і на купівлю житла, і на його оренду. Наприклад, відповідно до даних OLX Нерухомість станом на 24 січня найдешевші квартири в Івано-Франківську продають за 18 – 20 тисяч доларів, найдорожчі – пів мільйона доларів і більше. У Тернополі ціни стартують з 15 тисяч доларів і сягають 450 тисяч доларів.

Що відомо про ціни на оренду в інших містах України?

У січні 2026 року Ужгород залишається найдорожчим містом України для оренди житла, де орендарі витрачають значну частину заробітної плати на орендну плату. Середня вартість оренди однокімнатної квартири в Ужгороді становить близько 21,7 тисячі гривень на місяць, а двокімнатної – 30,4 тисячі гривень. Через привабливість міста для внутрішніх мігрантів попит перевищує пропозицію, що сприяє високій вартості оренди житла.

Ціни на оренду квартир у Києві значно відрізняються залежно від району – центральні та престижні райони мають найвищі ставки, а найдешевше житло – на околицях. Найдоступніші варіанти однокімнатних квартир у січні 2026 року пропонуються в Деснянському районі приблизно за 9,8 тисячі гривень, тоді як у Печерському районі – приблизно 34 тисячі гривень. Для двокімнатних і трикімнатних квартир також найнижчі ціни фіксують на периферії столиці, тоді як у центральних районах вони значно вищі.