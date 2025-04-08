Де у квітні можна купити квартиру за 20 тисяч доларів

У більшості областей Україні ціни на квартири вторинного ринку за останні пів року зросли. Однак є регіони, де однокімнатне житло продають в середньому за 17,5 тисячі доларів, а є ті, де доведеться викласти 65 тисяч.

Про те, де в Україні можна стати власником однокімнатної квартири за суму до 20 тисяч доларів, 24 Канал розповідає з посиланням на ЛУН.

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Де в Україні найдешевші квартири

Найдешевші однокімнатні квартири на вторинному ринку у квітні 2025 року продають у Запоріжжі. Середня ціна – 17,5 тисячі доларів. За останні 6 місяців вартість житла впала ще на 3%. Це зумовлено наближенням лінії фронту та посиленням російських атак на місто.

Далі йде Миколаїв. Там однокімнатні квартири пропонують за 20 тисяч доларів. Це на 2% дешевше, ніж було пів року тому.

У Харкові однокімнатне помешкання в середньому коштує 21 тисяча доларів. Ціна за останні 6 місяців піднялась на 5%. Нерухомість подорожчала і в Сумах – на 8%. Зараз однокінне житло там продають за 22,7 тисячі доларів.

У п'ятірку міст із найдешевшими квартирами увійшов Кропивницький. Там однокімнатне житло коштує 27,5 тисячі доларів. Ціна за останніх пів року не змінилася.

Ціни на квартири в містах України / Інфографіка ЛУН

Які ціни на житло в інших містах

Найдорожчі однокімнатні квартири пропонують у Львові. Там середня ціна не змінюється протягом останнього пів року і становить 65 тисяч доларів. В Ужгороді таке житло продають за 64 тисячі доларів, що на 16% дорожче, ніж 6 місяців до того.

У трійку міст із найдорожчою нерухомістю ввійшов і Київ. У столиці ціни підстрибнули на 5% – до 63 тисяч доларів за однокімнатне помешкання.

У Чернівцях таке житло продають за 51 тисячу доларів, у Рівному – за 47,5 тисячі доларів. Квартири в цих містах зросли в ціні на 6 і 7% відповідно.

Зауважимо, що за березень житло найвідчутніше подорожчало в Чернігівській та Харківській областях. Натомість найбільше падіння цін зафіксували в Одеській та Житомирській.