У якому районі Львова найкращі ціни на однокімнатні квартири: актуальні цифри
- Ціни на квартири у Львові можна знайти за бюджетною ціною, якщо шукати в правильних районах.
- За даними аналітичної платформи, у трьох районах міста середня вартість помітно нижча.
Ціни на квартири у Львові залишаються найвищими серед усіх західних міст. Однак і там можна знайти житло за нижчою ціною, адже вартість великою мірою залежить від району.
На вторинному ринку Львова найдешевші квартири варто шукати в Галицькому та Залізничному районах. Про це свідчать статистичні дані платформи ЛУН, повідомляє 24 Канал.
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Які ціни на квартири у Львові в лютому
Середня вартість однокімнатної квартири з ремонтом у Галицькому районі становить 62 500 доларів. У Залізничному районі середня ціна майже така ж – 63 тисячі доларів за вторинне помешкання. У Личаківському районі можна також знайти бюджетне житло, адже там однокімнатна квартира коштує в середньому 68 тисяч доларів.
У Сихівському, Франківському та Шевченківському районах ціни значно вищі, тобто золотої середини у вартості житла немає. Однокімнатна квартира на вторинці в зазначених районах коштує:
- Сихівський – 81 тисяча доларів;
- Франківський – 85 тисяч доларів;
- Шевченківський – 85 тисяч доларів.
Ціни на житло у Львові / Дані ЛУНу
Якщо купувати вторинне житло без ремонту, то найнижча ціна буде в Залізничному районі. Там однокімнатні квартири з "голими стінами" продають в середньому за 53 700 доларів.
Який тип квартир за віком найдорожчий
Якщо в Києві найдорожчими вважаються квартири в так званих царських будинках, то у Львові це австрійський люкс. Дані ЛУНу свідчать про те, що середня вартість трикімнатної квартири в такому будинку становить 150 тисяч доларів.
Новобудови, щоправда, майже не відстають у ціні. Середня вартість трикімнатного помешкання в будинку від 2010 року складає 149 тисяч доларів.