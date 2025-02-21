У якому районі Львова найкращі ціни на однокімнатні квартири: актуальні цифри

Ціни на квартири у Львові залишаються найвищими серед усіх західних міст. Однак і там можна знайти житло за нижчою ціною, адже вартість великою мірою залежить від району.

На вторинному ринку Львова найдешевші квартири варто шукати в Галицькому та Залізничному районах. Про це свідчать статистичні дані платформи ЛУН, повідомляє 24 Канал.

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Які ціни на квартири у Львові в лютому

Середня вартість однокімнатної квартири з ремонтом у Галицькому районі становить 62 500 доларів. У Залізничному районі середня ціна майже така ж – 63 тисячі доларів за вторинне помешкання. У Личаківському районі можна також знайти бюджетне житло, адже там однокімнатна квартира коштує в середньому 68 тисяч доларів.

У Сихівському, Франківському та Шевченківському районах ціни значно вищі, тобто золотої середини у вартості житла немає. Однокімнатна квартира на вторинці в зазначених районах коштує:

Сихівський – 81 тисяча доларів;

Франківський – 85 тисяч доларів;

Шевченківський – 85 тисяч доларів.



Ціни на житло у Львові / Дані ЛУНу

Якщо купувати вторинне житло без ремонту, то найнижча ціна буде в Залізничному районі. Там однокімнатні квартири з "голими стінами" продають в середньому за 53 700 доларів.

Який тип квартир за віком найдорожчий

Якщо в Києві найдорожчими вважаються квартири в так званих царських будинках, то у Львові це австрійський люкс. Дані ЛУНу свідчать про те, що середня вартість трикімнатної квартири в такому будинку становить 150 тисяч доларів.

Новобудови, щоправда, майже не відстають у ціні. Середня вартість трикімнатного помешкання в будинку від 2010 року складає 149 тисяч доларів.