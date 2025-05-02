Дешевше, ніж в Україні: які ціни на квартири в Молдові
- У квітні 2025 року ціни на квартири в Молдові зросли, найвищі – у Кишиневі.
- Житло в регіональних центрах значно дешевше, часто у рази.
У квітні 2025 року ціни на квартири в Молдові пішли вгору. Найдорожчим містом залишається Кишинів. Натомість у регіональних центрах, зокрема в Комраті, житло значно дешевше.
Вартість помешкань у Молдові відчутно відрізняється залежно від регіону, типу ринку (первинний чи вторинний) та розташування. Про це свідчать дані порталу Geoln, повідомляє 24 Канал.
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Скільки коштує нерухомість у Кишиневі
Кишинів – місто, де проводять 70% угод з купівлі та продажу житла. Ціни відрізняються залежно від району: найдорожчі квартири – у центрі, дешевші – на околицях.
Ціни на однокімнатні квартири:
- Центр (Чентру, Ришкань): 45 – 60 тисяч євро. Найдорожчими є квартири в новобудовах із сучасною інфраструктурою.
- Околиці (Чокана, Буюкань): 30 – 40 тисяч євро. Бюджетні варіанти можна знайти на вторинному ринку.
Які ціни в місті Бєльці
Це друге за розміром місто Молдови. Там ринок нерухомості менш динамічний, однак стабільний. Нові будинки зводять рідко, тому переважає вторинний ринок. Однокімнатні квартири коштують в середньому 20 – 30 тисяч євро. Панельні будинки з часів СРСР – найдешевші.
У Бєльцях однокімнатна квартира коштує у середньому 20 – 30 тисяч євро / Фото moldova.webcam
Скільки коштує житло в Комраті
У Комраті нерухомість найдешевша у Молдові. Ринок орієнтується на місцевих жителів і вихідців із сіл. Однокімнатні квартири там пропонують за 12 – 18 тисяч євро. Найдешевші варіанти – на вторинному ринку.
Зауважимо, іноземці мають право купувати нерухомість у Молдові без обов'язкового дозволу на постійне проживання. Але потрібно кожні 3 місяці виїжджати з країни. Багато забудовників пропонують гнучкі умови придбання, зокрема розтермінування та дистанційне оформлення документів.
До слова, середні ціни на однокімнатне житло в Кишиневі нижчі від тих, що в Києві. А в Комраті житло продають за цінами, як у наближених до фронту регіонах України.