У двох містах ціни підстрибнули на 10%: де в Україні найдорожчі квартири в новобудовах
- У Кропивницькому та Запоріжжі ціни на новобудови знизилися, тоді як у Тернополі та Хмельницькому вони зросли.
- Найдорожчі новобудови у деяких містах на Заході та у столиці.
За останні пів року у більшості регіонів України фіксують стабільні ціни на ринку новобудов. Середня вартість квадратного метра майже не змінювалася. Однак є й винятки.
Про ціни на житло в новобудовах 24 Канал розповідає з посиланням на звіт ЛУН про ринок нерухомості у 3 кварталі 2025 року.
Як змінилися за пів року ціни на квартири в новобудовах?
За даними аналітиків, за останні 6 місяців у більшості регіонів ціни за квадратний метр у новобудовах майже не змінилися.
Незначні коливання в межах плюс-мінус 1% зафіксовані в таких містах, як Київ, Чернігів, Харків, Ужгород, Чернівці та Одеса. У Сумах, Вінниці та Полтаві вартість одного квадратного метра залишилася на рівні піврічної давності. Натомість у Кропивницькому та Запоріжжі ціни помітно знизилися – на 6% та 5% відповідно.
Протилежну динаміку продемонстрували Луцьк і Рівне, де ціни зросли на 7%, а також Житомир – на 8%, Тернопіль та Хмельницький – на 10%.
Ціни за квадратний метр житла в новобудовах за містами / Інфографіка ЛУН
В яких містах найдорожче житло в новобудовах?
Невеликі коливання вартості не вплинули на рейтинг міст із найдорожчими новобудовами – лідери залишились незмінними.
Міста з найвищими цінами за квадрат на первинці:
- Львів – середня ціна квадратного метра становить 57,9 тисячі гривень;
- Київ – 54,2 тисячі гривень за квадрат;
- Ужгород – 47,7 тисячі гривень.
Найнижчі ціни на первинну нерухомість традиційно зафіксовані у прифронтових містах:
- Запоріжжя – 24,1 тисячі гривень;
- Суми – 26 тисяч гривень;
- Харків – 28,2 тисячі гривень;
- Миколаїв – 29,1 тисячі гривень.
Якими є мінімальні ціни однокімнатних квартир у містах?
Якщо говорити про мінімальну вартість однокімнатних квартир на первинному ринку, то найдорожчі варіанти пропонують у містах:
- Львів – 2,5 мільйона гривень;
- Київ – 2,4 мільйона гривень;
- Чернівці – 2 мільйони гривень.
До слова, відповідно до оголошень на порталі OLX Нерухомість найдорожча станом на 12 жовтня квартира в новобудові України коштує 4,24 мільйона доларів. Це двокімнатне житло в Києві. Його площа – трохи більше ніж 77 квадратних метрів.
Середня ціна найдешевшої квартири на первинному ринку / Інфографіка ЛУН
Натомість найдоступніше житло в Сумах, Миколаєві та Запоріжжі, де такі квартири коштують приблизно 1 мільйон гривень.
Цікаво, що Харків на Сході країни, а також Тернопіль і Хмельницький на Заході мають однакову середню вартість найдешевшої однокімнатної квартири – приблизно 1,3 мільйона гривень.
Що ще показало дослідження ринку нерухомості?
Восени 2025 року вторинний ринок житла в Україні продемонстрував неочікувані зміни, що частково суперечили традиційним регіональним тенденціям. У Львові та Ужгороді зафіксували зниження цін на однокімнатні квартири, натомість у Тернополі та Чернівцях вартість стрімко зросла – на 13% та 8% відповідно. Такі зміни можуть свідчити про зростання інтересу до менш розкручених, але відносно безпечних обласних центрів, які стають альтернативою для покупців та інвесторів.
За останні пів року оренда квартир у більшості регіонів України помітно зросла. Виняток становлять лише Київ та окремі прифронтові міста, де ціни залишилися стабільними. Однокімнатні та двокімнатні квартири найбільше подорожчали в Одесі, трикімнатні – у Львові.