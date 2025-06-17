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Нерухомість Аналітика ринку Магніт для інвесторів: скільки коштують будинки в курортному Буковелі
17 червня, 11:33
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Магніт для інвесторів: скільки коштують будинки в курортному Буковелі

Марта Левицька
Основні тези
  • Буковель є популярним курортом в Україні, тому інвестиції в нерухомість там вважаються вигідними.
  • Вартість будинків у середньому стартує від 2 мільйонів гривень і досягає понад 50 мільйонів гривень.
  • Ціна залежить від локації, інфраструктури, площі, класу житла тощо.

Буковель – один із найпопулярніших курортів України, а через це й магніт для інвесторів у нерухомість. Туристи їдуть сюди цілий рік, тому купівля житла вважається вигідним вкладенням.

У червні ринок нерухомості в Буковелі залишається динамічним і з перспективою до підвищення попиту та зростання цін. Вартість будинків найперше залежить від локації та наявної інфраструктури, розповідає 24 Канал, посилаючись на "Новини.LIVE".

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Які ціни на нерухомість у Буковелі

За даними онлайн-платформи OLX, середні ціни на будинки в червні так:

  • найдешевші варіанти – від 2 мільйонів гривень за будиночок площею 50 квадратів з гаражем або без;
  • середній сегмент – від 6 – 9 мільйонів гривень за котеджі площею 100 – 150 квадратів, оздоблені;
  • преміум і бізнес-клас: від 16 – 20 мільйонів гривень за резиденції площею 200 – 600 квадратів, з басейном, готельною інфраструктурою. 


Бюджетний варіант за 2,38 мільйона гривень / Фото OLX

Найдорожчі варіанти коштують від 50 і більше мільйонів гривень. Це готельні комплекси чи шале з власним бізнесом.

Які фактори визначають ціну

  • Локація – чим ближче до підйомників, тим вищі ціни, і навпаки.
  • Інфраструктура – наявність чи відсутність SPA, басейнів, бізнес-формату.
  • Готовність – чи є ремонт і який саме, наявність меблів тощо.
  • Площа – будинки на 50 квадратів чітко коштують близько 2 мільйонів гривень, а додаткові 100 квадратів – ще 4 – 6 мільйонів до вартості.


Будинок у самому центрі Буковелю за 50 мільйонів гривень / Фото OLX

За даними аналітиків, за останні пів року середня вартість будинків у Буковелі зросла на 8 – 12%.