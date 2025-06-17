Магніт для інвесторів: скільки коштують будинки в курортному Буковелі
- Буковель є популярним курортом в Україні, тому інвестиції в нерухомість там вважаються вигідними.
- Вартість будинків у середньому стартує від 2 мільйонів гривень і досягає понад 50 мільйонів гривень.
- Ціна залежить від локації, інфраструктури, площі, класу житла тощо.
Буковель – один із найпопулярніших курортів України, а через це й магніт для інвесторів у нерухомість. Туристи їдуть сюди цілий рік, тому купівля житла вважається вигідним вкладенням.
У червні ринок нерухомості в Буковелі залишається динамічним і з перспективою до підвищення попиту та зростання цін. Вартість будинків найперше залежить від локації та наявної інфраструктури, розповідає 24 Канал, посилаючись на "Новини.LIVE".
Зверніть увагу Чи купують зараз квартири в Одесі та на яке житло відчутно зросли ціни
Які ціни на нерухомість у Буковелі
За даними онлайн-платформи OLX, середні ціни на будинки в червні так:
- найдешевші варіанти – від 2 мільйонів гривень за будиночок площею 50 квадратів з гаражем або без;
- середній сегмент – від 6 – 9 мільйонів гривень за котеджі площею 100 – 150 квадратів, оздоблені;
- преміум і бізнес-клас: від 16 – 20 мільйонів гривень за резиденції площею 200 – 600 квадратів, з басейном, готельною інфраструктурою.
Бюджетний варіант за 2,38 мільйона гривень / Фото OLX
Найдорожчі варіанти коштують від 50 і більше мільйонів гривень. Це готельні комплекси чи шале з власним бізнесом.
Які фактори визначають ціну
- Локація – чим ближче до підйомників, тим вищі ціни, і навпаки.
- Інфраструктура – наявність чи відсутність SPA, басейнів, бізнес-формату.
- Готовність – чи є ремонт і який саме, наявність меблів тощо.
- Площа – будинки на 50 квадратів чітко коштують близько 2 мільйонів гривень, а додаткові 100 квадратів – ще 4 – 6 мільйонів до вартості.
Будинок у самому центрі Буковелю за 50 мільйонів гривень / Фото OLX
За даними аналітиків, за останні пів року середня вартість будинків у Буковелі зросла на 8 – 12%.