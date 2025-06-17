В июне рынок недвижимости в Буковеле остается динамичным и с переспективой к повышению спроса и росту цен. Стоимость домов в первую очередь зависит от локации и имеющейся инфраструктуры, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на "Новини.LIVE".
Обратите внимание Покупают ли сейчас квартиры в Одессе и на какое жилье ощутимо выросли цены
Какие цены на недвижимость в Буковеле
По данным онлайн-платформы OLX, средние цены на дома в июне так:
- самые дешевые варианты – от 2 миллионов гривен за домик площадью 50 квадратов с гаражом или без;
- средний сегмент – от 6 – 9 миллионов гривен за коттеджи площадью 100 – 150 квадратов, отделанные;
- премиум и бизнес-классот 16 – 20 миллионов гривен за резиденции площадью 200 – 600 квадратов, с бассейном, гостиничной инфраструктурой.
Бюджетный вариант за 2,38 миллиона гривен / Фото OLX
Самые дорогие варианты стоят от 50 и более миллионов гривен. Это гостиничные комплексы или шале с собственным бизнесом.
Какие факторы определяют цену
- Локация – чем ближе к подъемникам, тем выше цены, и наоборот.
- Инфраструктура – наличие или отсутствие SPA, бассейнов, бизнес-формата.
- Готовность – есть ли ремонт и какой именно, наличие мебели и тому подобное.
- Площадь – дома на 50 квадратов четко стоят около 2 миллионов гривен, а дополнительные 100 квадартов – еще 4 – 6 миллионов к стоимости.
Дом в самом центре Буковеля за 50 миллионов гривен / Фото OLX
По данным аналитиков, за последние полгода средняя стоимость домов в Буковеле выросла на 8 – 12%.