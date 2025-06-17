В июне рынок недвижимости в Буковеле остается динамичным и с переспективой к повышению спроса и росту цен. Стоимость домов в первую очередь зависит от локации и имеющейся инфраструктуры, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на "Новини.LIVE".

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Какие цены на недвижимость в Буковеле

По данным онлайн-платформы OLX, средние цены на дома в июне так:

самые дешевые варианты – от 2 миллионов гривен за домик площадью 50 квадратов с гаражом или без;

– от 2 миллионов гривен за домик площадью 50 квадратов с гаражом или без; средний сегмент – от 6 – 9 миллионов гривен за коттеджи площадью 100 – 150 квадратов, отделанные;

– от 6 – 9 миллионов гривен за коттеджи площадью 100 – 150 квадратов, отделанные; премиум и бизнес-классот 16 – 20 миллионов гривен за резиденции площадью 200 – 600 квадратов, с бассейном, гостиничной инфраструктурой.



Бюджетный вариант за 2,38 миллиона гривен / Фото OLX

Самые дорогие варианты стоят от 50 и более миллионов гривен. Это гостиничные комплексы или шале с собственным бизнесом.

Какие факторы определяют цену

Локация – чем ближе к подъемникам, тем выше цены, и наоборот.

– чем ближе к подъемникам, тем выше цены, и наоборот. Инфраструктура – наличие или отсутствие SPA, бассейнов, бизнес-формата.

– наличие или отсутствие SPA, бассейнов, бизнес-формата. Готовность – есть ли ремонт и какой именно, наличие мебели и тому подобное.

– есть ли ремонт и какой именно, наличие мебели и тому подобное. Площадь – дома на 50 квадратов четко стоят около 2 миллионов гривен, а дополнительные 100 квадартов – еще 4 – 6 миллионов к стоимости.



Дом в самом центре Буковеля за 50 миллионов гривен / Фото OLX

По данным аналитиков, за последние полгода средняя стоимость домов в Буковеле выросла на 8 – 12%.