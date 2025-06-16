Соответствующее объявление разместили на портале OLХ. О том, чем особенный такой дорогой дом, рассказывает 24 Канал.

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Элитный дом во Львове

Во Львове продают дом на улице Сахарова, рядом с комплексом отдыха "Медик".

Это уникальный дом премиум-класса, расположен в очень уютном и зеленом районе, недалеко от центра города,

– говорится в объявлении.

Дом особенный идеальным сочетанием комфорта частного сектора со всеми преимуществами городской инфраструктуры.

В Киеве и Львове возводят новые жилые комплексы, в частности в сегменте комфорт-класса с расширенной инфраструктурой. Девелоперы все чаще предлагают не просто жилье, а сформированную среду для жизни. К примеру, РИЕЛ, который в 2025 году начал продажи сразу в шести комплексах в двух городах.

Площадь дома составляет 540 квадратных метров. В середине есть собственный крытый бассейн. Помещение в отличном состоянии, готово к заселению – дополнительных затрат не требует. Интерьер обустроен "эксклюзивной мебелью из-за рубежа". В доме установлена индивидуальная система отопления и современные технологии для управления микроклиматом и комфортом.



Во Львове дом продают за 3 миллиона долларов / Фото с OLX

Недвижимость расположена на ухоженном частном участке площадью 9,5 соток. На территории есть подсобные помещения, гараж на два автомобиля, видеонаблюдение и высокий забор, что гарантирует приватность и безопасность.

В объявлении подытоживают, что жилье – для тех, кто стремится к высшему уровню комфорта, ценит пространство, качество и стиль. Похожие объекты во Львове – редкость.

Стоит дом 3 миллиона долларов (более 124 миллионов гривен).

Средние цены на жилье во Львове

Согласно данным портала ЛУН в июне средние цены на вторичные квартиры во Львове следующие:

однокомнатные – 65 тысяч долларов;

двухкомнатные – 93 тысячи долларов;

трехкомнатные – 116 тысяч долларов.

Относительно первичного рынка, то квадратный метр стоит 2 300 долларов.