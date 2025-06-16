Відповідне оголошення розмістили на порталі OLХ. Про те, чим особливий такий дорогий будинок, розповідає 24 Канал.

Читайте також Оренда – приголомшливі 15 тисяч доларів у місяць: чим особлива настільки дорога квартира у Києві

Елітний будинок у Львові

У Львові продають будинок на вулиці Сахарова, поруч із відпочинковим комплексом "Медик".

Це унікальний будинок преміумкласу, розташований у дуже затишному та зеленому районі, недалеко від центру міста,

– йдеться в оголошенні.

Будинок особливий ідеальним поєднанням комфорту приватного сектору з усіма перевагами міської інфраструктури.

У Києві та Львові зводять нові житлові комплекси, зокрема у сегменті комфорт-класу з розширеною інфраструктурою. Девелопери дедалі частіше пропонують не просто житло, а сформоване середовище для життя. До прикладу, РІЕЛ, який у 2025 році розпочав продажі одразу у шести комплексах у двох містах.

Площа дому становить 540 квадратних метрів. У середині є власний критий басейн. Помешкання у відмінному стані, готове до заселення – додаткових витрат не потребує. Інтер'єр облаштований "ексклюзивними меблями з-за кордону". У будинку встановлена індивідуальна система опалення та сучасні технології для управління мікрокліматом і комфортом.



У Львові будинок продають за 3 мільйони доларів / Фото з OLX

Нерухомість розташована на доглянутій приватній ділянці площею 9,5 сотки. На території є підсобні приміщення, гараж на два автомобілі, відеонагляд і високий паркан, що гарантує приватність і безпеку.

В оголошенні підсумовують, що житло – для тих, хто прагне вищого рівня комфорту, цінує простір, якість та стиль. Схожі об'єкти у Львові – рідкість.

Коштує будинок 3 мільйони доларів (понад 124 мільйони гривень).

Середні ціни на житло у Львові

Відповідно до даних порталу ЛУН у червні середні ціни на вторинні квартири у Львові такі:

однокімнатні – 65 тисяч доларів;

двокімнатні – 93 тисячі доларів;

трикімнатні – 116 тисяч доларів.

Щодо первинного ринку, то квадратний метр коштує 2 300 доларів.