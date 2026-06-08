Від 15 до 89 тисяч доларів: у яких областях найдорожчі та найдешевші квартири

Вартість однокімнатних квартир на вторинному ринку в Україні суттєво залежить від регіону. Якщо у столиці за таке житло просять майже 90 тисяч доларів, то в окремих областях його можна придбати менш ніж за 20 тисяч доларів.

Де продають найдорожчі однокімнатні квартири?

За даними DIM.RIA, травні середня вартість однокімнатного житла у столиці становила 89 тисяч доларів, а за місяць цей показник не змінився.

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Найдорожчі однокімнатні квартири серед регіонів продають у Закарпатській області, де середня ціна досягла 75,8 тисячі доларів. Майже на одному рівні перебувають Львівська та Івано-Франківська області з вартістю 75 тисяч і 72 тисячі доларів відповідно. До п'ятірки найдорожчих регіонів також увійшла Рівненська область, де середня вартість житла становить 65 тисяч доларів.

Високі ціни зберігаються і в низці інших областей. У Чернівецькій та Волинській областях однокімнатні квартири коштують у середньому по 57 тисяч доларів, у Вінницькій – 56 тисяч доларів, а в Тернопільській – 52,5 тисячі доларів. В Одеській області середня ціна становить 50 тисяч доларів.

Натомість у Київській, Житомирській та Черкаській областях власники просять у середньому від 46 до 49 тисяч доларів за однокімнатне житло. У Хмельницькій області середня вартість становить 42 тисячі доларів.

Середня вартість однокімнатної квартири / Інфографіка DIM.RIA

У яких регіонах однокімнатне житло найдешевше?

Найдоступніше житло на вторинному ринку зосереджене у південних та східних областях. Найнижчу середню ціну аналітики зафіксували у Херсонській області – 15,5 тисячі доларів.

До регіонів із найдешевшими однокімнатними квартирами також належать Запорізька та Миколаївська області, де таке житло коштує в середньому 17 тисяч і 20 тисяч доларів відповідно. У Кіровоградській області середня вартість становить 23,5 тисячі доларів, а в Сумській – 24 тисячі доларів.

Порівняно невисокі ціни зберігаються у Харківській, Чернігівській, Полтавській та Дніпропетровській областях. Тут однокімнатні квартири коштують від 25 до 37 тисяч доларів залежно від регіону.

Як змінилися ціни та кількість оголошень?

У травні кількість оголошень про продаж житла на вторинному ринку переважно зростала у західних та північних областях України. Найактивніше пропозиція збільшувалася у Волинській та Сумській областях, де кількість оголошень зросла на 10%. Ще на 8% більше пропозицій стало у Чернігівській області.

Водночас у частині регіонів ринок демонстрував протилежну тенденцію. Найбільше скорочення кількості оголошень зафіксували у Києві, де показник за місяць зменшився на 11%.

Скільки років потрібно українцям, щоб купити квартиру?

Аналітики OLX Нерухомість підрахували, що українцям потрібно від 5 до 7 років, щоб накопичити на однокімнатну квартиру, відкладаючи весь дохід. Найменше часу потрібно жителям Запоріжжя. Медіанна ціна однокімнатної квартири у місті становить 661 тисячу гривень, тож накопичити на неї можна приблизно за 2 роки.

Найдорожчими містами залишаються Київ та Ужгород. За підрахунками аналітиків, щоб придбати таке житло, доведеться відкладати гроші майже 9 років.