У серпні 2025 року однокімнатні квартири в Україні були на 13% дорожчими ніж того ж місяця у 2024-му. Найбільше зростання зафіксоване в Одесі та Ужгороді.

Також квартири несподівано зросли в ціні у Харкові, де через безпекову ситуацію експерти називали ринок "замороженим". Про це свідчать дані OLX Нерухомості, розповідає 24 Канал.

У яких містах України відчутно подорожчали квартири?

Однокімнатні квартири найбільше зросли в ціні у таких містах:

Одеса – до 41 тисячі доларів ( +26% )

) Ужгород – до 48 тисяч доларів ( +25% ).

). Вінниця – до 50,6 тисячі доларів (+21%).

На 17% подорожчало однокімнатне житло в Рівному та Харкові – тепер квартири коштують 20,6 тисячі та 36,1 тисячі доларів відповідно.

У Чернівцях та Києві показник зростання складає 16%. Однокімнатні квартири в цих містах пропонують в середньому за 41 тисячу та 74,6 тисячі доларів.

На 14 – 15% подорожчали квартири у Львові (до 55,8 тисячі доларів), Івано-Франківську (до 43,7 тисячі доларів) та Тернополі (до 46,1 тисячі доларів).

Більш помірним зростання було:

у Черкасах, Хменицькому та Луцьку – від +11 до +12%;

у Житомирі та Чернігові – від +9 до +10%;

у Кропивницькому та Дніпрі, Полтаві та Миколаєві – від +3% до +5%.

Де ціни на однокімнатні квартири знизилися?

Дані ЛУН свідчать про те, що однокімнатні квартири подешевшали в Запоріжжі, Львові та Миколаєві. Щоправда, це аналітика платформи за останні пів року.

Найпомітніше падіння цін – у Запоріжжі. Там житло подешевшало на 9% (до 16 тисяч доларів). У Львові середня вартість знизилася на 3%, у Миколаєві – на 2%.