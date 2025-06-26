У яких містах квартири майже не подорожчали або навіть подешевшали за останні 4 роки

За останні чотири роки на ринок нерухомості в Україні суттєво вплинула пандемія, а також продовжує впливати війна. У більшості міст квартири подорожчали, але є і такі, де ціни на житло майже не змінилися або ж знизилися.

Здебільшого падіння цін відбулися в містах зі складною безпековою ситуацією. Це ті, що наближені до фронту, і ті, що страждають від частих обстрілів, розповідає 24 Канал, посилаючись на дані OLX.

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Міста, де ціни майже не змінились, або знизились

Несуттєво подорожчали квартири в Сумах на 5%. Чотири роки тому однокімнатне житло коштувало 689 тисяч гривень, а зараз середня вартість становить 725 тисяч гривень .

У Полтаві показник також невеликий і становить +7%. Якщо у 2021 році однокімнатні квартири коштували 1,19 мільйона гривень, то у 2025-му – 1,2 мільйона гривень.

Що стосується падіння цін, то від'ємний показник спостерігається у таких містах:

Херсон – із 716 до 608 тисяч гривень (-16%);

Запоріжжя – із 777 до 671 тисячі гривень (-13%);

Миколаїв – із 797 до 748 тисяч гривень (-6%);

Дніпро – із 1,1 до 1,07 мільйона гривень (-5%).

У яких містах квартири суттєво подорожчали

Найбільші темпи зростання зафіксовані переважно в тих містах, які українці обирали як альтернативу Києву та східним регіонам після початку повномасштабного вторгнення. А це західні та центральні області.

Наприклад, у Тернополі однокімнатні квартири подорожчали аж на 82%: з 907 тисяч до 1,65 мільйона гривень. Вартість житла у Вінниці зросла на 73%: з 1,2 до 1,9 мільйона гривень. В Івано-Франківську квартири подорожчали на 56%: з 1,1 до 1,9 мільйона гривень.