За перше півріччя українці почали активніше орендувати будинки. Кількість пропозицій на ринку збільшилася на 10%, а кількість відгуків – на 38%.

Одначе в деяких західних містах ціни на оренду будинків навіть впали. Про це свідчать аналітичні дані OLX Нерухомості, розповідає 24 Канал.

Зверніть увагу Київ чи Львів: де орендувати квартиру зараз дорожче

Які ціни на оренду будинків у західних містах?

Найвища середня вартість зараз в Ужгороді – 41,6 тисячі гривень на місяць. На другому місці опинилися Чернівці із ціною 33 тисячі гривень. А Львів посів уже третю позицію – там орендувати будинок коштує 29,6 тисячі гривень.

Далі у списку "від найдорожчого до найдешевшого" буде Івано-Франківськ, де за житло доведеться платити 20,7 тисячі гривень. У Тернополі та Рівному ціни схожі – 18,7 та 18 тисяч гривень.

Найбюджетніші будинки в оренду пропонують у Луцьку та Хмельницькому. Щоправда, різниця між середньою вартістю там суттєва. Якщо в Луцьку винаймати житло коштує 13,5 тисячі гривень, то в Хмельницькому – лише 6 тисяч гривень.



Скільки коштує винаймати будинок / Інфографіка OLX

На ринку оренди будинків помітні зміни і в бік подорожчання, і в бік подешевшання. Найбільше житло зросло в ціні у Луцьку та Чернівцях – на 13%. А подешевшало найсуттєвіше у Хмельницькому – аж на 50%.

Також орендувати будинок стало дешевше в Івано-Франківську (-25%), Рівному (-12%) та у Львові (-11%).