Жити стало дорожче: скільки годин треба працювати, щоб оплатити оренду в різних штатах США
- Медіанна ціна оренди житла в США перевищила 1300 доларів, а орендні ставки зросли на 6% за останні три роки.
- Для оплати оренди в Нью-Йорку потрібно працювати 90,2 години на місяць, а в Південній Дакоті – 27,6 години.
- Орендувати житло вигідніше, ніж купувати, оскільки іпотечні ставки наближаються до 7%, а вартість житла зросла на 55% з початку 2020 року.
Вартість оренди житла у США продовжує стрімко зростати, створюючи дедалі більший тиск на гаманці орендарів. За даними Self Financial, у 2025 році медіанна ціна оренди в країні перевищила 1300 доларів, тоді як у 2008 році вона становила лише 824 долари.
Як зазначає видання AOL, за останні три роки орендні ставки зросли майже на 6%, випереджаючи темпи зростання заробітних плат, передає 24 Канал.
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Аналітики підрахували, що в середньому американцю потрібно відпрацювати 38,3 години на місяць, щоби сплатити оренду – це майже повний робочий тиждень. Проте в різних штатах ситуація кардинально відрізняється.
В яких штатах потрібно витратити найбільше часу на оплату оренди?
- Нью-Йорк – 90,2 години;
- Вермонт – 60,2 години;
- Гаваї – 59,9 години;
- Каліфорнія – 52,4 години;
- Нью-Джерсі – 50,4 години.
Натомість є міста, де оплата оренди може обійтися значно дешевше. До прикладу:
- Південна Дакота – 27,6 години;
- Арканзас – 31,1 години;
- Алабама – 31,4 години;
- Північна Дакота – 32,2 години;
- Мен – 32,3 години.
Кількість годин праці, необхідних для покриття щомісячної орендної плати в кожному штаті / Фото Self Financial
Купити чи орендувати: що вигідніше у США?
Попри все, орендувати житло у США поки що вигідніше, ніж купувати, адже іпотечні ставки наближаються до 7%, а вартість житла з початку 2020 року зросла на 55%, згідно з Національним індексом цін на житло Case-Shiller.
Якщо ви плануєте переїзд у США та розглядаєте купівлю власного житла, важливо ретельно вивчити іпотечні програми, адже умови кредитування безпосередньо впливають на розмір щомісячних платежів і фінансове навантаження в майбутньому.