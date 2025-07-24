Оренда житла в Києві: як реальні ціни відрізняються від тих, що в оголошенні

У першій половині 2025 року попит на оренду в Києві зростав разом із цінами. Станом на липень середня вартість оренди однокімнатної квартири в оголошеннях підвищилась на 14% – до 18 300 гривень. Втім, ці дані не завжди відповідають реальній ситуації на ринку.

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на аналітику ЛУН за підсумками першого півріччя справжні ціни укладених угод помітно нижчі за ті, що заявлені на профільних ресурсах.

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Якими є розбіжності між оголошеннями та фактичними цінами оренди в Києві?

Згідно з аналітичним звітом, до червня 2025 року вартість фактично зданих однокімнатних квартир зростала синхронно з цінами в оголошеннях. Проте в червні ситуація змінилася: у той час, як в оголошеннях середня орендна ставка сягнула 18,3 тисячі гривень, реальна вартість укладених договорів знизилась до 16,6 тисячі гривень. Це свідчить про розбіжність у 10%.

Схожі тенденції спостерігаються й у сегменті двокімнатних квартир. З початку року вартість оренди житла в оголошеннях зросла до 28 тисяч гривень (зростання на 22%), тоді як середня ціна реально зданих квартир становила 23,3 тисячі гривень (на 19%).

Попри складну ситуацію в країні, люди продовжують купувати квартири, зокрема у столиці. Але тепер головне – не лише ціна чи метраж, на перший план виходить безпека. Не менш важливе й облаштоване подвір'я, доступ до шкіл. Якщо ви шукаєте ідеальне помешкання, варто звернути увагу на проєкти РІЕЛ. Житло спроєктоване у концепції Riel Family Style – тут є усе, що потрібно сучасним родинам.

Особливу динаміку демонструє ринок трикімнатних квартир. Тут за пів року вартість оренди зросла на 19% і досягла 47,2 тисячі гривень. Аналітики також звертають увагу на цікавий тренд: у період із березня по травень зафіксовано розходження у напрямках змін середньої ціни в оголошеннях та фактичної вартості оренди трикімнатного житла.



Середні ціни однокімнатних квартир у Києві / Інфографіка ЛУН

На початку червня 2025 року ринок оренди житла в Києві зафіксував рекордний розрив між заявленими цінами в оголошеннях і фактичною вартістю зданих квартир. У грошовому вимірі ця різниця сягнула 22,5 тисячі гривень, а у відсотковому співвідношенні – майже удвічі. Проте до кінця місяця тенденція почала змінюватися: ціни в оголошеннях дещо знизилися з 47,5 до 47,2 тисячі гривень, а середня ціна реально зданих квартир навпаки зросла – з 25 до 30,7 тисячі гривень.

Скільки коштує оренда квартири в Києві у липні 2025 року?

У липні найбільше за оренду однокімнатної квартири просять у так званих царських (дореволюційних) будинках – у середньому 28 тисяч гривень у місяць. Для порівняння: у новобудовах така квартира обійдеться у 21 тисячу гривень, а в хрущовках – лише 12 тисяч гривень.

Ціни на двокімнатні квартири більш збалансовані: у царських будинках, новобудовах та сталінках середня вартість оренди тримається в межах 31 – 35 тисяч гривень на місяць.

Які найпопулярніші цінові категорії та де найвигідніше орендувати?

За даними ЛУН, найбільше оголошень щодо оренди однокімнатних квартир у липні представлено в діапазоні 14 – 16 тисяч гривень. Для двокімнатних найпоширеніший ціновий сегмент – 10 – 20 тисяч гривень.



Середня ціна оренди квартири за районами Києва / Інфографіка ЛУН

Натомість ринок трикімнатних квартир зазнав суттєвих змін: у квітні найбільше пропозицій було в межах 15 – 25 тисяч гривень, а вже на початку червня – у категорії 40 – 45 тисяч гривень.

Найвигідніше орендувати квартиру в Деснянському районі – там однокімнатне житло коштує в середньому 10 тисяч гривень на місяць. Найвищі ціни традиційно утримують центральні райони: у Печерському вартість оренди однокімнатної квартири сягає 35 тисяч гривень у місяць, у Шевченківському – 30 тисяч гривень.