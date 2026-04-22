Дешеві будинки зникнуть: як нові правила будівництва змінять ціни в передмісті

Дешеві приватні будинки можуть зникнути з ринку через нові вимоги до будівництва в Україні. Забудовникам доведеться працювати за жорсткішими правилами, що вплине на ціни та обсяги пропозиції.

Які нові правила будівництва запровадили в Україні?

Як зазначається у постанові Кабміну №305 від 4 березня, під час воєнного стану та протягом року після його завершення індивідуальні, садові й дачні будинки можна зводити за спрощеною процедурою.

Для будинків площею до 200 квадратних метрів діють спрощені умови будівництва. Для початку робіт достатньо схеми намірів, яку розробляє сертифікований архітектор і вносить до електронної системи. Самостійно подати документи більше не можна.

Будинки площею до 500 квадратних метрів теж зводять за спрощеною процедурою, але лише як індивідуальні, садові або дачні об'єкти. Для цього потрібно отримати будівельний паспорт, який визначає основні параметри забудови ділянки.

Чому дешеві будинки можуть зникнути з ринку?

Найбільше зміни зачепили таунхауси та дуплекси. Раніше їх часто оформлювали як індивідуальні будинки, щоб уникнути складних процедур і знизити витрати. Це дозволяло пропонувати житло за нижчими цінами, навіть якщо об'єкти не відповідали нормам.

Тепер такі проєкти не підпадають під спрощені правила. Для їхнього будівництва потрібні повноцінні містобудівні умови, погодження та експертизи, як для багатоквартирних споруд.

Дуже зросла вартість будівельних робіт. Тому продавці побоюються, що за гроші, які вони зараз виручать від продажу будинку, вони вже не зможуть нічого побудувати – коштів просто не вистачить,

– зазначив керівника агентства нерухомості "КиївДімСервіс" Андрій Романов у коментарі "Мінфіну".

Як зміниться ринок і що отримають покупці?

Кількість доступних дешевих будинків скоротиться. З ринку поступово зникнуть об'єкти, які раніше будували за спрощеними схемами. Експерти прогнозують додаткове здорожчання щонайменше на 10%.

Водночас структура ринку стане більш прозорою. Кожен проєкт матиме відповідального архітектора, що знижує ризик придбати проблемне житло.

Піде формат "побудували, як вийшло, – продаємо". На його місце приходить системний підхід: з архітектурою, розрахунком, логікою проєкту. Таких об'єктів буде менше, але вони будуть продуманішими й, відповідно, дорожчими,

– пояснює рієлторка Ірина Луханіна.

Покупці також отримають більш зрозумілі умови будівництва та оформлення. Контроль з боку держави допоможе уникати порушень і хаотичної забудови. Зменшиться ймовірність появи щільної забудови поруч із приватними будинками, оскільки великі проєкти більше не можна оформлювати як індивідуальні.

Які будинки тепер можна зводити без будівельного паспорта?